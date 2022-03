Vstup do zápasu vyšel lépe svěřenkyním Jozefa Rešetára, které se i bez zkušené rozehrávačky Bartoňové, kapitánky Krejzové a křídelnice Reynolds ujaly tříbodového vedení a malý náskok si udržovaly zhruba šest minut, než Slovanka skóre otočila a rovněž odskočila až na tři body. Výsledek úvodní čtvrtiny nakonec určila krátce před jejím koncem střela Vorlové, po níž Levhartice vyhrály první hrací období 20:18.

V bodově chudším pokračování prvního poločasu se výsledek obrátil a do šaten šla s dvoubodovým vedením družina domácí trenérky Krämer. Přetahovaná pokračovala i po změně stran, ale Levhartice se utrhly až na sedm bodů, což ale ještě nebylo rozhodující, jelikož po třiceti minutách vedly opět o dva body. V závěrečné čtvrtině to naopak byla Slovanka, která si v její polovině vypracovala pětibodové vedení.

Minutu a půl před koncem však bylo po trojce Kadlecové srovnáno, stejná hráčka přidala další čtyři body a tím de facto rozhodla o chomutovské výhře. Valentýna Kadlecová zaznamenala osmadvacet bodů, což bylo nejvíc v utkání. Konto domácí Kateřiny Zeithammerové se zastavilo jen o dva body níže.

„Musím smeknout před bojovností holek, které vydřely vítězství i při absenci tří zraněných hráček základní pětky,“ potěšilo Jozefa Rešetára. „Klobouk dolů, že holky vydržely a zápasy vybojovaly,“ doplnil ještě slovenský kouč Levhartic, který bezprostředně po skončení střetnutí nevěděl, zda se některá z marodek uzdraví. „Teď neumím říct, jak to s nimi v úterý bude,“ uvedl neurčitě na adresu Kateřiny Bartoňové, Michaely Krejzové a Jordan Reynolds.

Severočešky podle jejich hlavního trenéra nasměroval k vítězství doskok, který vyhrály nakonec pod oběma koši. Celkový rozdíl činil osmnáct získaných míčů v útoku i defenzivě dohromady. „Byli jsme v téhle činnosti výrazně lepší,“ lebedil si první muž realizačního týmu.

Chomutovské hráčky budou v domácím prostředí hájit tříbodový náskok, takže i prohra o dva body by je poslala znovu po roce do série o páté místo. „Doufám, že některé hráčky budou v pořádku a pomůžou týmu dotáhnout dvojzápas do vítězného konce,“ uzavřel Jozef Rešetár.

Libor Kult