S pražským týmem, jenž hraje své seniorské zápasy v Benešově, se Levhartice utkají nejen o postup na Final Four do Brna, ale také o účast na Federálním poháru, který se uskuteční ve slovenských Piešťanech.

V losovacím osudí čtvrtfinále RENOMIA Českého poháru žen bylo celkem šest týmů z nejvyšší a druhé nejvyšší české ženské basketbalové soutěže. Kromě chomutovských Levhartic se jednalo o Slovanku, brněnské Žabiny, pražskou Slavii, hradecké Lvice a prvoligové basketbalistky Brandýsa nad Labem. Zmíněné celky se utkají o tři volná místa na brněnském Final Four, které letos uspořádá KP Brno, jež má své místo na turnaji zajištěné, ale také o postup na nově vzniklý Federální pohár, který zažije debut ve slovenských Piešťanech.