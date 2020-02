Poslední utkání Levhartic v základní čísti Ženské basketbalové ligy překvapení nepřineslo. Ženy na domácí palubovce jasně podlehly týmu KP Brno a skončily v základní části na osmém místě.

Boj o míč pod košem KP Brna. V chumlu hráček je vlevo v bílém Levhartice Monika Satoranská, vpravo Michaela Krejzová. | Foto: Deník/Jaroslav Průša

Zápas Levhartic proti Brnu rozhodla druhá čtvrtina. V té domácí hráčky zaznamenaly pouhé tři body. Brno se tak dostalo do trháku a vytvořilo si náskok 28 bodů. Pak už bylo rozhodnuto a zápas se jen dohrával. O tom, na jakém místě v tabulce po základní části Chomutov skončí, rozhodoval souběžně hraný zápas mezi Ostravou a Slávií. Pokud by Slávie vyhrála, Levhartice by šly do nadstavby ze šestého místo. To se však nestalo, Ostrava těsně zvítězila a Chomutov skončil sedmý.