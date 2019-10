Premiéra na jedničku! O lepším startu v se chomutovským Levharticím v nejvyšší soutěži basketbalistek ani nemohlo zdát. Před zaplněnou halou po heroickém výkonu porazily pražskou Slavii 75:72. „Je to vzpruha pro další práci,“ prohlásil k začátku z říše snů chomutovský trenér Tomáš Eisner, bývalý asistent u ženské reprezentace či sám ligový hráč Chomutova nebo Ústí nad Labem.

Chomutovské basketbalistky si v uplynulé sezoně suverénně zajistily postup do druhé nejvyšší soutěže, ale po krachu kolegyň z Nymburka zamířily přímo až do elitní ŽBL. Středočešky se na začátku května rozloučily poté, co se nedohodly s tamním mužským klubem na další spolupráci.

Nejvyšší soutěž se v Chomutově hrála zatím pouze v sezoně 2005/2006, kdy tam působil tým Basket Slovanka.

Na sestavení kádru jste měli jen pár měsíců. Jednalo se o hektické období?

Mančaft jsme stavěli nový, na českých hráčkách. Základ tvoří holky přecházející z mládeže mezi dospělé.

Byla výhoda, že jste působil i u ženského národního týmu a o hráčkách máte velký přehled?

Od chvíle, kdy se možnost ŽBL naskytla, jsme oslovili opravdu velký okruh hráček. Nemyslete si, že jich bylo patnáct a dvanáct z toho naši nabídku přijalo. To opravdu ne. Jádro se nám ale sehnat podařilo.

Dají se očekávat ještě nějaké změny „za pochodu“?

Nejde o aktuální záležitost. Případně by se za daných okolností řešil jen post rozehrávačky, kde nám po zranění nastaly potíže.

Jaké ambice v lize máte?

Nehodláme se do posledního kola strachovat o udržení, bát se baráže. Pokusíme se zabojovat o play off. Chceme hrát dobrý basketbal, který se bude lidem líbit. Tým stabilizovat.

Na první zápas přišlo 750 diváků. To je na českou ligu nevšední počet!

Nějaké náznaky jsme měli, chystali jsme i show, ale nevěřili jsme, že se hala opravdu tak zaplní. Byl to neskutečně velký zážitek. A nejen pro mladé hráčky. Něco extra to bylo i pro ty, které už ligu hrály. Skvělá premiéra!

Jak důležitý je úvod sezony?

Pro nás hodně. Původně se měly hrát v rytmu pátek středa pátek pro nás tři klíčové zápasy. Proti týmům s námi srovnatelnými. Nakonec ale byl zápas se Strakonicemi odložen. Musíme se nachystat na Slovanku, protože pak nás čekají Žabiny a USK Praha. To jsou soupeři, kteří figurují výš.

V kapse máte historicky první výhru v ŽBL…

Slavie byla asi kvalitnější. Například na doskoky vyhrála 45:29, lepší byla i ve spoustě dalších statistik. A dvakrát vedla o devět bodů. Stačila jedna trojka a možná by nás zlomila. Ale holky se nevzdaly a zápas ubojovaly.

Potvrdilo se, že je Chomutov basketbalové město?

Určitě. Není to jenom o chlapech a ženách. Máme tady mládež. A spoustu lidí, kteří se o basket starají. I kvůli nim jsme se po prvním vyhraném zápase na hale zdrželi a historický úspěch trošku oslavili. Zasloužili si to všichni.