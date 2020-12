Chomutovské basketbalistky sice zaznamenaly v úvodních dvou minutách čtyři body, jenže pak se trefily až krátce před polovinou úvodní čtvrtiny, kdy snížila Vorlová na 6:15. Domácí hráčky následně navyšovaly vedení až do prvního klaksonu, po němž měly k dobru dvaadvacetibodový polštář.

Ve druhé části se role otočily, Levhartice převzaly otěže a povolily Brňankám pouhých deset bodů. Střelecký prapor severočeské výpravy držely především Vorlová s Bartoňovou a výsledkem byla už jen devítibodová poločasová ztráta.

Po změně stran předváděla obě družstva vyrovnaný basketbal, a tak se bodový rozdíl měnil jen minimálně. Chomutovanky se přiblížily na rozdíl pěti bodů, přesto Jihomoravanky své vedení do konce třetího hracího období o něco navýšily. Na pětibodový dostřel se Levhartice dostaly ještě necelé dvě minuty před koncem, ale víc už nestihly a Žabiny nakonec vyhrály o jedenáct bodů. Porážce Levhartic nezabránila ani nejlepší střelkyně zápasu Tereza Vorlová, jež si připsala 31 bodů.

Kouč Tomáš Eisner litoval zejména vstupu do utkání, který podle něj o všem rozhodl. „Celý týden jsme se připravovali na hru Žabin, ale bohužel až po první čtvrtině jsme si uvědomili, že jde opravdu o mančaft, který hraje rychle dopředu a je nekompromisní v zakončení,“ líčil pár minut po utkání. „Tam se celý zápas zlomil,“ okomentoval stav 36:14 z pohledu domácích po deseti minutách hry.

Šéf střídačky postrádal zejména agresivitu v defenzivní činnosti. „Dostali jsme hrozně moc bodů a udělali jen pět faulů. Kdybychom bojovali, skákali a nestíhali, ještě bych to asi bral, jenže z naší strany to bylo takové odevzdané. Nedali jsme třeba dvojtakt a za tři vteřiny jsme dostali koš. Chyběla snaha napravit zaváhání v obraně, protože některé hráčky byly teprve u půlící čáry,“ kroutil hlavou.

Zbývajících třicet minut už sneslo podle hlavního kouče přísnější měřítko. „Přiblížili jsme se tomu, co jsme chtěli hrát a dostali jen deset bodů. I pak jsme předváděli solidní výkon a přiblížili se na pět bodů. Zhruba minutu před koncem jsme měli volnou trojku a mohli snížit na dva body, což by nás dostalo do vyrovnané koncovky, ale bohužel se tak nestalo,“ rekapituloval posmutněle.

Při hledání příčin špatného startu střetnutí zmínil Tomáš Eisner zejména psychiku. „Mrzí mě, že si v hlavách neumíme úplně připustit, že i s takovými mančafty můžeme hrát vyrovnaný zápas, přestože jsme možná papírově outsider,“ pravil. „Kdybychom utkání odbojovali, byl bych spokojený, jenže zápas se pro nás zlomil hned po první čtvrtině, což mě mrzí, i když zbývajících třicet minut jsme de facto vyhráli,“ uzavřel.

Libor Kult