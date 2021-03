Levhartice budou hrát o umístění. S Hradcem znovu prohrály

Tři dny po vysoké domácí porážce ve druhém střetnutí čtvrtfinálové série RENOMIA ŽBL vyrazily chomutovské ženy podruhé v play-off do Hradce Králové, kde čelily hrozbě vyřazení, které by znamenalo boje o páté až osmé místo. Povedený úvod svěřenkyň Tomáše Eisner na první vítězství ve vyřazovacích bojích nejvyšší soutěže nestačil, Východočešky ještě před poločasem překlopily utkání na svou stranu a po výhře 95:83 postoupily do semifinále.

Chomutovské Levhartice. | Foto: BK Levharti Chomutov

Vstup do zápasu se chomutovským basketbalistkám vydařil, vždyť domácí soubor se poprvé dostal do vedení až po více než třech minutách hry, kdy Effangová upravila na 10:9 z pohledu Hradeckých lvic. Do prvního klaksonu se misky vah převážily tu na jednu tu na druhou stranu, takže úvodní čtvrtina nakonec skončila remízou. Jako klíčová se ukázala druhá polovina následujícího hracího období, kdy Východočešky odskočily do čtrnáctibodového náskoku, který si ve zbytku duelu pohlídaly a potvrdily tak druhou pozici ze základní části. „Druhá půlka druhé čtvrtiny byla rozhodující pasáží zápasu," přitakával Tomáš Eisner bezprostředně po závěrečném klaksonu. I přes porážku a vyřazení z bojů o medaile potěšilo hlavního kouče, že jeho družina předvedla diametrálně odlišný výkon oproti druhé bitvě série. „Odjížděli jsme do Hradce s cílem napravit dojem ze středečního domácího utkání, což si myslím, že se nám podařilo," domníval se šéf střídačky. „Ve srovnání s domácím utkáním se nám dařilo především v útoku, protože téměř osmdesát pět bodů je na nás hodně slušných," poukázal na chomutovské střelecké konto. „Jsem rád, že jsme dali zapomenout na předchozí zápas, který bych pojmenoval jako zápas blbec. Tentokrát jsme celých čtyřicet minut dřeli a makali. Myslím, že jsme odvedli dobrou práci," konstatoval. Konec série neodvrátily ani parádní trojková úspěšnost Levhartic, které proměnily šest pokusů z devíti, a dvacet bodů Terezy Vorlové s Valentýnou Kadlecovou. „Víme, že první čtyřka soutěže je výkonnostně trochu odskočená. Můžeme se snažit, ale rozdíl tam bohužel je," přemítal Tomáš Eisner. „Navíc si musíme uvědomit, že Hradec prohrál v základní části jenom dva zápasy s USK," pokračoval. „To ale nic nemění na tom, že v hlavách pokaždé máme, že chceme odehrát i s takovým soupeřem dobrý zápas a nechceme dát kůži lacino," uzavřel hlavní trenér. Levhartice nyní budou čekat, zda zbývající tři série dopadnou podle papírových předpokladů. V semifinále už jsou Žabiny, jedno vítězství schází k postupu druhému brněnskému týmu KP. Souboje USK s Trutnovem započnou, jakmile skončí Východočeškám karanténa. Pokud Slavia Praha i potřetí podlehne KP Brno, začnou chomutovské hráčky boje o páté místo s Ostravou, která skončila v základní části o místo nad Levharticemi – tedy šestá. Libor Kult