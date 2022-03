Na sklonku první minuty otevřela skóre trojka hostujícího Kotaly, jenže to byla v podání Olomouce na dlouhou dobu poslední úspěšná střela. Další přišla až po polovině zahajovacího dějství za stavu 19:3. Do konce první desetiminutovky navýšili Levharti vedení na dvaadvacet bodů zejména díky pěti trojkám a přesným rukám Boyka s Jiričkem.

Druhou čtvrtinu sice vyhráli Hanáci, ovšem i tak hřál Severočechy během poločasové pauzy sedmnáctibodový náskok, který po změně stran narostl až na konečných dvacet bodů. Nejvíce se činil autor čtyřiadvaceti bodů a pěti trojek Nestor Boyko, na patnáct bodů se vyšplhalo konto Jana Jirička. Za hosty kontroval pětadvaceti body Adam Srník, jemuž zdatně sekundoval sedmnáctibodový Jakub Kotala.

„Důležitá výhra,“ vypálil Radek Holuša bez váhání krátce po závěrečném klaksonu. „Udělali jsme další krok, abychom si splnili náš vytoužený cíl, kterým je postup do play-off,“ doplnil chomutovský kouč s tím, že dopředu věděl o absenci olomouckých pivotů, kteří v utkání na Hané jeho tým potrápili. „Přesto jsem hráče nabádal, aby rozhodně nic nepodceňovali,“ přibližoval pokyny před úvodním rozskokem.

Vzhledem k výsledku první čtvrtiny v poměru 33:11 z pohledu Levhartů si hráči vzali trenérova slova k srdci, byť pod dojmem vysokého vedení následně i podle šéfa střídačky přece jen trochu polevili. „Po dlouhé době jsme odehráli takhle klidné utkání, i když mě mrzí, že jsme náskok nenavyšovali víc,“ ohlížel se první muže realizačního týmu.

„Na druhou stranu mohli dostat hodně prostoru hráči ze širší rotace a mladí, z nichž ale bohužel někteří nejsou tolik bodoví,“ vysvětloval jedním dechem nenavyšování náskoku. „S výhrou o dvacet se stobodovou hranicí však musíme být spokojení. Jsem rád, že můžeme hrát a dobrým výkonem jsme podpořili charitativní charakter zápasu,“ těšilo Radka Holušu.

Ten byl rád, že jeho svěřenci přece jen ušetřili nějaké síly pro zbývající dvě domácí bitvy nadstavbové skupiny. „Když utkání s Brnem a Pardubicemi zvládneme, postoupíme do play-off a hodnocení sezóny bude pozitivní. Pokud bychom klopýtli, chci věřit, že bychom i tak do play-off prošli,“ přemítal směrem k finiši dlouhodobé části. „My chceme být dvakrát úspěšní a přál bych si, aby nás přišlo podpořit ještě víc diváků,“ vzkázal chomutovským sportovním fanouškům.

Po dvou duelech s jednociferným bodovým zápisem se střelecky chytil kanonýr Nestor Boyko, což trenéra Levhartů potěšilo. „Zvedl si sebevědomí do dalších zápasů a možná by i trhal rekordy, pokud bych ho nechal hrát víc. My jsme ale chtěli, aby si sebevědomí zvedli i další hráči, kteří v podstatě všichni odehráli téměř patnáct minut,“ líčil někdejší hráč nejvyšší soutěže.

Pravdou je, že pod deset minut odehrál pouze stále ještě junior Radek Valenta. Levharti zásluhou čtvrté výhry v řadě potvrdili předchozí tři venkovní vítězství z nadstavby. „Apeloval jsem na hráče, že pořád nemáme vyhráno a musíme na poslední výsledky navázat další výhrou. Jsem rád, že jsme to zvládli i bez Luboše Strii, kterého nepustila do zápas nemoc,“ lebedil si Radek Holuša. „Nabádám kluky, ať myslím na své zdraví, protože se nechceme vrátit do prosince, kdy jsme jezdili na zápasy v sedmi osmi lidech, jako přijela Olomouc k nám,“ připojil závěrem.

Libor Kult