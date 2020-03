Tak tahle vizitka zvoní! Chomutovští basketbalisté proletěli základní částí druhé ligy jako šíp. Ve dvaceti zápasech nenašli přemožitele a do play off tak půjdou z prvního místa. Čeká je celek Radotína.

„Radotín jsme si předem přáli. Chtěli jsme tohoto soupeře z důvodu menší vzdálenosti a i po basketbalové stránce je nám tento soupeř sympatický, mají slušné fanoušky a moc hezkou novou halu (hala Věry Čáslavské), kde si rádi opět zahrajeme,“ řekl na klubovém webu generální manažer chomutovských Levhartů Petr Drobný.

Chomutované sice už letos Radotín dvakrát porazili, ostatně jako všechny soupeře, ale žádné lehké zápasy to nebyly.

„Radotín disponuje i zahraničními hráči, kteří většinou studují v Praze. Radotín nevynechá žádný souboj a nevypustí ani minutu. Jsou dobře vedení a snaží se v klubu o profesionální přístup. My se musíme soustředit především na náš výkon a hrát naší hru. Díky průběhu sezóny, kde jsme neokusili hořkost porážky, jdeme do play off jako favoriti. Ale k této části sezóny přistupujeme s pokorou a respektem ke všem soupeřům,“ dodal k vrcholu sezonu Drobný.

Levharti vstoupí do play off na palubovce Radotína v sobotu 14. března od 18.00 hodin. O den později se bude hrát v chomutovské hale, kde je start zápasu od 10.00 hodin.