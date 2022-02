Úvod vyšel lépe Hanákům, kteří i díky dvěma trojkám odskočili do šestibodového vedení a těsný náskok udrželi až do konce zahajovací čtvrtiny, přestože Levharti dvakrát o bod vedli. Ve druhém dějství se rozdíl mezi oběma týmy smrskl na jediný bod, do šaten odcházeli o maličko spokojenější domácí zásluhou Kotalovy trojky v samotném závěru poločasu.