Do konce poločasu stáhla družina Adama Konvalinky manko na pouhé tři body, ovšem po změně stan Levharti odskočili, takže po třiceti minutách vedli o dvanáct bodů. Jenže za prvních téměř osm minut závěrečné části proměnili Severočeši pouze čtyři trestné hody a z pole se netrefili, takže Pardubičtí vývoj střetnutí otočili.

Tým Vividbooks poprvé ve čtvrtém hracím období vedl tři a čtvrt minuty před koncem díky trojce Tkadlece, jenž zakončil duel se 42 body. Michal Svojanovský přidal osmnáct bodů, Tomáš Dvořák dalších dvanáct. Za Levharty pálil nejpřesněji šestadvacetibodový Luboš Stria, k němuž se přidali patnáctibodový Robert Landa či čtrnáctibodový Jakub Houška.

„Za mě možná lepší, kdyby se zápas vůbec nehrál. Musíme na něj rychle zapomenout,“ vypálil krátce po skončení souboje Radek Holuša, který nebyl s výkonem svého týmu vůbec spokojený. „Chtěli jsme si před play-off zvednout náladu, pohodu a sebevědomí, což se očividně nestalo,“ litoval.

Levharti měli jistotu vyřazovacích bojů už po minulém domácím střetnutí s Brnem, po němž chomutovský hlavní kouč zmínil, že na závěr nadstavby dá větší prostor mladým hráčům, ale po utkání nešetřil kritikou. „Ti kluci si měli říct o větší minutáž pravidelně, jenže asi si mysleli, že to odehrají na nějaké zkušenosti,“ krčil rameny.

„V závěru jsme spadli do frustrace, ze které už jsme se nevyhrabali, protože osmdesát procent hráčů nejezdilo, jak jsem po nich požadoval,“ nechápavě kroutil hlavou. „Jediným taktickým pokynem bylo, abychom od míče odstavili Tkadlece, což je kvalitní hráč působící i v nejvyšší soutěži. On to potvrdil dvaačtyřiceti body z dvaceti čtyř střel. Prostě jsme neudělali nic, abychom ho od míče odstavili,“ lamentoval Radek Holuša.

„Mohli jsme s tím něco udělat nasazením, které ale v zápase z naší strany jednoznačně chybělo,“ pokračoval v kritickém duchu. „Musíme se z toho oklepat, takže nejspíš asi zařadíme pohodovější trénink,“ plánoval šéf střídačky. „Musíme zvednout hlavy, zapomenout a připravit se na Svitavy,“ burcoval na dálku.

První chomutovský koš ze hry v závěrečném dějství přišel až dvě minuty a dvacet vteřin před jeho vypršením „Bylo to přesně o nasazení,“ opakoval šéf realizačního týmu při hledání důvodu, proč se jeho svěřencům střelecky nedařilo. „Pardubice byly hladovější a chtěly náš skalp, což se jim povedlo,“ připojil ještě.

Pardubice dorazily pod vrcholky Krušných hor bez svého nejlepšího střelce Matěje Burdy jen se sedmi hráči, přesto mohli po skončení souboje vítězně křepčit. „Hráče jsem nabádal, aby nic nepodcenili, i když soupeř přijel jen v málo lidech. Někteří ale ukázali, že si větší minutáž v play-off možná vůbec nezaslouží,“ nebral si servítky. „Měli o větší minutáž bojovat, jenže my se zlomili a už nám nešlo nic. Chyběl klid, taktika se úplně vytratila, nebo jsme po oddechovém čase udělali stejné chyby, na které jsem hráče upozorňoval,“ uzavřel Radek Holuša.

Libor Kult