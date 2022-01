Manko Pražanů narostlo na startu druhé části na jedenáct bodů, ale také slávisté se nadechli k otočce, jejímž výsledkem bylo devítibodové poločasové vedení. Klíčové se ukázaly první tři minuty po změně stran, které hostující tým vyhrál 10:2 a získané vedení poté postupně navyšoval.

Svěřenci Radka Holuši inkasovali od Slavie 111 bodů stejně jako v prvním vzájemném střetnutí sezóny, nejvíc jejich konto zatížili pětadvacetibodový Jalen Bradley a devatenáctibodový Zdeněk Nehyba. Z Levhartů se nejvýš vyšplhal Nestor Boyko s dvanácti body následovaný jedenáctibodovým Ondřejem Kovářem. „Přijel jednoznačně nejlepší mančaft naší části a možná největší adept na postup do nejvyšší soutěže,“ prohlásil chomutovský kouč.

Jeden krok nemusí mít vždy jenom jedno řešení, říká lezecký talent Štípek

„Na začátku jsem trochu zariskoval nasazením juniorů a mladíků, aby sebrali soupeři nějaké síly a zkušenější borci pak vstoupili do utkání proti už trochu unavenému soupeři,“ vysvětlil základní pětku, jejíž věkový průměr nepřekročil jednadvacet let. „Chtěli jsme soupeře i zaskočit, což se povedlo, přestože nám Slavia trochu utekla. S nástupem zkušených kluků jsme přešli na zónovou obranu, takže Slavia byla jednu čtvrtinu zaskočená,“ zdůvodnil vedení po deseti minutách hry.

Hosté se však postupně rozjeli a nakonec si dokráčeli pro jednoznačné vítězství. „Pak se ukázala síla mančaftu Slavie a nám vypadli v době, kdy se zápas lámal, Robert Landa a Luboš Stria, což nám zase snížilo možnost rotace hráčů, kteří by vydrželi být v zóně agresivní,“ litoval Radek Holuša, který o přestávce hecoval svou družinu k útoku na výhru.

Jenže hned po změně stran se vedení Pražanů navýšilo a celou třetí čtvrtinu vyhrál soubor Pavla Beneše o dvacet tři bodů. „Bohužel to byla naše kritická část, protože dostat třicet osm bodů je zkrátka moc,“ lamentoval šéf střídačky Levhartů. „Projevila se naše slabina s návratem do obrany,“ přiblížil jedním dechem.

Výzva: Žižka vymění hokejku za ovladač. Kluk od počítače zase skočí do zápasu

Junioři i mladí hráči opět dostali poměrně dost prostoru, jenže hlavní trenér u nich postrádal především agresivitu, kterou po nich vyžaduje. „Je to čitelné i z čísel. My chceme být agresivní a Slavia měla jen sedm ztrát, oni nehrají agresivně a my máme ztrát pětadvacet,“ kroutil nechápavě hlavou. „Možná je to i o strachu a sebedůvěře, kterou potřebují mladí získat i v tréninku. Asi jim budeme muset ještě nějaký čas dát,“ nastínil.

Právě ztráty považoval první muž chomutovského realizačního týmu za jeden z důležitých faktorů. „Slavia dala po našich ztrátách čtyřicet dva bodů, my po jejich jen čtyř a konečný výsledek byl o třicet osm bodů,“ naznačil jednoduché počty a zmínil ještě amerického rozehrávače Bradleyho. „Je radost ho sledovat, jak vidí celé hřiště. I my jsme mu po některých akcích zatleskali,“ přiznal Radek Holuša závěrem.

Libor Kult