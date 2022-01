Pomohlo k němu i šest trojek, jejichž smršť pokračovala i do konce prvního poločasu. Před odchodem do kabin jich měli Jihočeši na kontě deset a hřálo je už dvaadvacetibodové vedení. Po změně stran to chvilku vypadalo na vyrovnanější průběh, avšak na konci třetího dějství činil rozdíl mezi oběma týmy už čtyřiatřicet bodů.

Závěrečné hrací období patřilo domácím mladíkům, kteří dostali od trenéra hodně prostor a soupeře, který polevil, porazili v této čtvrtině o osmnáct bodů. Na chomutovské straně se přes deset bodů nakonec přehoupli Luboš Stria (20), Arash Dušek (15) a Jan Jiříček (14), za Písek se nejvíc činil se sedmadvaceti body Martin Svoboda, k němuž se přidala další dvouciferná čtveřice.

„Přijel silný soupeř patřící dlouhodobě do nejlepší trojky první ligy. My jsme s ním v první čtvrtině drželi krok, ale pak nám Písek svým typickým rychlým basketbalem utekl,“ ohlížel se Radek Holuša, jenž hovořil rovněž o velkém výběru svého protějšku. „V Písku mají k dispozici až třicet juniorů, takže konkurence je tam opravdu velká, což jim dává možnost předvádět basketbal, jakým se prezentují,“ vysvětlil jeden z důvodů dlouhodobě vysokého postavení Sršňů v prvoligové tabulce.

Mladý šipkař z Třebenic si klidně dá svíčkovou se šesti, pak jde kosit soupeře

Poločasové skóre se blížilo leckdy výsledku po skončení celého utkání. Chomutovského kouče však stav 45:67 nepřekvapil. „Písek to takhle má v osmi zápasech z deseti,“ odtušil s tím, že za pozitivní považuje především návraty některých marodů a výkon mladíků v závěrečné čtvrtině. „Nestor Boyko hrál poprvé, takže se do toho musí dostat. Ale jsem rád, že se vrací i další jako třeba Kuba Seifert,“ potěšilo šéfa střídačky vyprazdňování seznamu zraněných nebo nemocných.

„Mladíci dostali poměrně velkou šanci i díky odskočenému skóre, které naopak stáhli na přijatelný výsledek. Samozřejmě Písek polevil, ale i tak se kluci zvedli, protože v rotaci během prvního poločasu se nikdo z nich nechytl. Byli schovaní, bojácní a alibističtí, jinak by minuty dostali i dřív. Když pak šli na hřiště společně, spadlo to z nich,“ pokračoval Radek Holuša, který očekává v dalších dnech návrat také kapitána Houšky.

První muž realizačního týmu po závěrečném klaksonu přiznal, že se bál fiaska, které se nakonec nekonalo. „O poločase v šatně žádný výbuch nebyl, spíš jsem kluky uklidňoval. Dali jsme si taktické pokyny, nějaké věci jsme změnili, ale Písek ukázal sílu. Dovolím si říct, že by zápas vypadal úplně stejně, i kdyby přijel jiný den,“ uzavřel.

Libor Kult