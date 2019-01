Chomutov - Kapitán basketbalistů Pavel Staněk si čtvrtečním tréninku vážně poranil koleno

Pavel Staněk, kapitán chomutovských Levhartů. | Foto: BK Levharti Chomutov

Levharti mají problém. před důležitou fází Mattoni NBL a bojem o play off přišli o svého kapitána. „V posledních minutách tréninku jsem si otočil koleno,“ stručně popsal Staněk, který si několik týdnů nezahraje.



Zranění si přivodil na čtvrtečním tréninku těsně před vyhlášením Nejúspěšnějšího sportovce roku. A diagnóza po páteční návštěvě doktora nevypadá vůbec dobře.



„Nezní to příliš optimisticky, již teď je jasné, že Pavel si přibližně měsíc nezahraje,“ přiblížil chomutovský trenér Tomáš Eisner. Přesnou diagnózu ale ukáže až středeční artroskopie. „Je to takový zákrok, kde se všechno odkryje, poté se teprve uvidí, o co jde.“



Trenér Tomáš Eisner tak bude mít obrovské starosti. Je jasné, že v příštích utkáních s jedním z největších tahounů mužstva nemůže počítat. „V naší situaci to není jednoduché. Náhradu za hráče, jakým je Pavel, bychom hledali opravdu těžko.“



Chomutovskému týmu tak nyní nezbývá , než čekat na středeční vyšetření a konečný verdikt lékaře. „Do té doby nejsem schopný říct, co budeme dělat. Uvidíme, co se dozvíme ve středu. Kdyby se doba léčení zkrátila třeba na dva nebo tři týdny, Pavel by se stihl vrátit na ty nejdůležitější zápasy. Když ne, budeme muset najít nějaké vhodné řešení,“ uzavřel chomutovský lodivod.



Smutný příběh při vyhlášení Sportovce roku

Na galavečeru ankety o Nejúspěšnější sportovce roku převzal Pavel Staněk hned dvě ocenění. V kategorii dospělých kolektivů vystoupal se svým týmem až na nejvyšší stupínek a mezi jednotlivci pak obsadil třetí místo. Úsměv nebo radost byste však v jeho obličeji hledali marně. Jedna z největších sportovních osobností prožívala v chomutovském divadle nepříjemné chvíle. Že něco není v pořádku neuniklo žádnému z diváků hned při týmovém ocenění, Staněk se opatrně dobelhal po schodech na pódium s pomocí spoluhráče Věroslava Suchardy a trenéra Tomáše Eisnera. Při vyhlašování jednotlivců se na pódium vrátil znovu. A také přítomným divákům a moderátorovi vysvětlil svůj problém. „Je to asi hodinu stará záležitost, na tréninku jsem si otočil koleno.“ Staněk se po krátkém rozhovoru s moderátorem dočkal potlesku. A nejen za to, že byl třetím nejúspěšnějším sportovcem, ale především za své vystoupení. By bolestivě zraněný, přesto si bezprostředně po zranění přišel pro ocenění, za které všem fanouškům poděkoval. Klobouk dolů.