Basketbaloví Levharti hlásí zajímavou posilu. Novým členem mužského áčka je odchovanec Arash Dušek, který v klubu uspěl na zkoušce a nejde do neznámého prostředí. Klub o novém hráči informoval na svém webu.

Staronová tvář v týmu BK Levharti Chomutov - Arash Dušek. | Foto: BK Levharti Chomutov

Česko-íránsko-kanadské křídlo má za sebou zajímavou basketbalovou minulost. Třiadvacetiletý Dušek začínal s basketbalem doma v Chomutově. Ještě v dětství se stěhoval do Íránu, aby se ještě na nějaký čas ještě vrátil do Chomutova a roce 2016 nastoupil v Torontu na George Brown College. Po celou dobu ho provázel basketbal a to i v posledním angažmá, kdy hájil barvy University of Toronto Varsity Blues. Teď se minimálně na jeden rok vrací do Chomutova za maminkou a bude hájit barvy Levhartů