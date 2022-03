Ve druhé části Svitavští záhy otočili a dovolili Chomutovským maximálně vyrovnat. Výsledkem byl poločasový čtyřbodový náskok Turů, jenž po změně stran narostl až deset bodů. Ve čtvrté části však Levharti ukázali velkou bojovnost, takže dvě a čtvrt minuty svítila na ukazateli remíza 71:71. Jenže závěr vyhráli hosté 14:2, což je nasměrovalo ke druhému vítězství v sérii.

Nejvýrazněji k němu přispěl čtyřiatřicetibodový Pavel Slezák, jehož doplnil osmnácti body Tomáš Jansa. Na chomutovské straně se nejvíc činil dvaadvacetibodový Luboš Stria, na dvouciferný zápis se dostali ještě Jan Jiřiček (15) a Nestor Boyko (14). „Jednoznačně převládá zklamání, protože jsme byli blízko vyrovnání série,“ nezastíral bezprostředně po utkání Radek Holuša.

„Před koncem jsme vyrovnali, ale asi nám tentokrát chyběla i trocha štěstí, abychom takhle silného soupeře porazili,“ pokračoval. „Bohužel jsme v prvním poločase nedali několik otevřených střel, přesto jsme díky bojovnosti drželi krok,“ doplnil ještě s tím, že klíčovým mužem byl hostující Pavel Slezák.

Chomutovští znovu neprohráli výrazně, o to víc porážka po vyrovnaném průběhu, kdy Severočeši několikrát i vedli, mrzí. „Věděli jsme, že máme šanci doma, pokud chceme Svitavy porazit. Bohužel se nám to nepovedlo, ale rozhodně nepojedeme třetí zápas odevzdat. Hrozně bych si přál, abychom v neděli ještě hráli doma a prodloužili si sezónu,“ burcoval hlavní kouč Levhartů směrem k třetí bitvě.

V ní očekává šéf realizačního týmu podobně vyrovnaný průběh jako v obou dosavadních kláních. „Myslím, že máme dost zkušený tým, abychom se i z druhé porážky oklepali a předvedli dobrý výkon,“ pravil Radek Holuša. „Teď jsme to zvládli během dvou dnů, i když jsme nakonec prohráli, což k basketu taky patří. Důležité je, že kluci se o to chtějí poprat, protože to pro některé můžou být poslední zápasy kariéry,“ uzavřel jedním dechem.

Libor Kult