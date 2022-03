Do poločasu domácí vedení narostlo na pět bodů, po změně stran se chvílemi ještě navýšilo. Svěřenci Luboše Bartoně se několikrát přiblížili, aby dvě a tři čtvrtě minuty před koncem třetí desetiminutovky po dvou bodech Půlpána znovu vedli. Chomutovští se však otrávit nenechali a do další krátké pauzy mezi čtvrtinami odskočili do čtyřbodového vedení, které v závěrečné části navýšili.

Již zmíněný kapitán Levhartů překonal svým zápisem i 37 bodů Jana Jiřička, který koncem listopadu řádil v Pelhřimově. Hodně pomohlo k vítězství také 21 bodů Nestora Boyka či šestnáct Roberta Landy. Za Brňany nejčastěji úspěšně trefovali koš devatenáctibodový Lukáš Olbort a patnáctibodový Adam Lukeš.

„Máme radost, že jsme v play-off a že jsme tím pádem splnili cíl sezóny,“ liboval si Radek Holuša po skončení střetnutí. „V nadstavbě jsme ještě neprohráli a nejvíc mě těší, že se zlepšují naše výkony. Věřím, že se na play-off naladíme příští týden s Pardubicemi a pak potrápíme soupeře z horní skupiny, kde to vypadá na Svitavy,“ pokračoval první muž střídačky se zmínkou o černém koni vyřazovacích bojů. „Myslím, že s naší aktuální formou můžeme být i docela strašák, i když připouštím, že bychom si chtěli vyzkoušet jiného soupeře než Slavii,“ doplnil ještě.

Hlavní kouč Levhartů dával velký kredit zejména kapitánu Jakubu Houškovi, jenž se postaral o téměř čtyři desítky bodů chomutovského souboru. „Předvedl nejlepší výkon sezóny a kéž by na něj navázal i v dalších zápasech,“ přál si. „Měl parádní první poločas, ve druhém se na něj Brno zaměřilo a dost toho schytal. Na druhou stranu se tím otevřel prostor pro další hráče. Třeba Nestor Boyko se zvedl a Kubu nahradil,“ ohlížel se.

Šéf realizačního týmu viděl zlomový moment důležitého klání, v němž si oba soupeři mohli zajistit play-off, ve vyfaulování hostujícího Šimona Svobody hned zkraje druhého poločasu. „Najednou se dostali do rotace hráči, kteří v Brně nejsou tak bodoví,“ pravil. „Sice se na nás dotáhli, ale my jsme podobně jako na začátku sezóny zvládli zase koncovku, kde se ukázaly naše zkušenosti, které mladý tým Brna teprve sbírá,“ konstatoval.

Z dvanácti hráčů na zápasové soupisce se na dvouciferný počet minut dostala sedmička, tři na hřiště dokonce nevyběhli vůbec. „Sestavu jsme zúžili záměrně a hráli jsme na to, že hlavně starší kluky sedřu z kůže. Oni mi to vrátili výbornými výkony,“ prozradil Radek Holuša s tím, že pro závěrečný duel s Pardubicemi se to změní. „Pořád budeme chtít vyhrát, ale do rotace se dostane víc kluků a mladí dostanou mnohem víc prostoru, aby měli před play-off všichni lepší zápasové vytížení,“ naznačil závěrem o konci nadstavby.

Libor Kult