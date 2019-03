Letošní 28. ročník Zimní futsalové ligy přinesl řadu zajímavostí, ale také problémů. V některých zápasech padl rekordní počet gólů a diváci se dočkali i dvojciferných výsledků. Během soutěže však také došlo k napadení rozhodčího či jiným negativním událostem. „V první polovině soutěže jsem musel řešit spolu s výborem napadení rozhodčího, vyhrožování dalšímu, poničení majetku haly, hodně nesportovního chování rádoby fanoušků na 1. lize. Vrchol všeho byl memoriál. Kdyby bylo druhý den po memoriálu ukončení sezóny, ukončil bych to i já jako předseda,“ okomentoval průběh soutěže předseda CHLMF Jiří Kupec.

Horké hlavy

Horké hlavy však zchladly a tak mohla zimní liga pokračovat. Přesto však zbylo ve vedení CHLMF trochu hořkosti. „Nakonec jsem si řekl, jsi u toho od začátku, obětoval jsi tomu už tolik, že to přeci nevzdáš,“ přiznal Kupec. Rozhodl se napsat vyjádření k negativním událostem a dostalo se mu většinové podpory. „To mě utvrdilo v tom, že musím pokračovat a pokud to nebude možné jinak, zbavit se těch, kteří futsalu škodí,“ řekl dále Kupec. Druhá polovina zimní ligy už proběhla bez problémů. „Dokonce poprvé co pamatuji, nebyly žádné problémy v závěrečných turnajích. Tím ale nechci říct, že teď je vše v pořádku, naopak. Já budu i nadále pokračovat v boji proti těm, co se neumějí chovat a škodí celé CHLMF. Těch 5 % sice nepotřebujeme, ale byl bych i tak rád, kdyby s námi zůstali. Je pravda, že v té druhé půlce byli oni v pořádku,“ pokračoval Kupec a apeloval na všechny, aby se nad sebou zamysleli. „Všichni by si měli uvědomit, že když jsme začínali, byli jsme všichni jeden tým. A v tom duchu by to mělo i pokračovat. Podat si po zápase ruku, i třeba s rozhodčím a i dát si se soupeři pivko. Tak to tenkrát začínalo, uzavřel předseda CHLMF.

NEJ LETOŠNÍ SEZONY

Nejvyšší výsledek byl dosažen v zápase Tesla tým – Puta de madre ( 4. liga ) 1:17 (0:10).

Nejvíce branek padlo v zápase Tesla tým – Puta de madre (4. liga) – 18 branek 1:17 ( 0:10 ).

Nejvíce branek v soutěži vstřelilo mužstvo Chelsea Chomutov(4.liga) – 74 branek.

Nejméně branek v soutěži vstřelilo mužstvo FCH Most stará garda (Veteránská liga) – 12 branek.

Nejméně branek v soutěži obdrželo mužstvo LA Vita Chomutov (Veteránská liga) – 9 branek.

Nejvíce branek v soutěži obdrželo mužstvo Tesla tým (4 liga) – 103 branek.

Nejvíce branek padlo ve 4. lize (557), nejméně branek padlo ve Veteránské lize (290), celkem padlo 2 205 branek.

Nejvíce bodů získala mužstva Chelsea Chomutov (4.liga) – 39 bodů.

Nejméně bodů získalo mužstvo Klub Molo Chomutov – 0 bodů.

Chomutovská liga malého fotbalu pokračuje již za několik dnů. 28. roční Letní futsalové ligy odstartuje již 31. března turnaj 3. ligy.

KONEČNÉ TABULKY

1. liga

1. JABLÍČKA CHOMUTOV 29

2. VAMIRO 25

3. LOKO CHOMUTOV 24

4. SPORT BAR GALAXIE 21

5. ESAP CHOMUTOV 18

6. FC JIRKOV 2000 17

7. FC VIET CHOMUTOV 16

8. FC BANÍK CHOMUTOV 10

9. QARK S.R.O. 8

10. SWH STAVBY 7

11. BENFIKA CHOMUTOV 7

12. AUTO MACÁK 6

2. liga

1. TECHNOLINE CHOMUTOV 33

2. SVĚTLO KADAŇ 31

3. FC MERKUR KADAŇ 31

4. H.V. DOMOVINA 30

5. 1.FC KUNDRATICE 24

6. IMPÉRIUM PODBOŘANY 21

7. KOPAČKY BŘEZNO 20

8. FC PARTHENÓN 13

9. ŠAKALOVÉ 13

10. POLÁK AKUSTIKA 12

11. PALMEIRAS 11

12. 1.SK JIRKOV 10

13. SOKOL ÚDLICE 8

14. SKI TEAM KLÍNOVEC 5

3. liga

1. MOSTECKÉ PUMPIČKY A MÍCHAČKY 35

2. SEA TORPÉDO CHOMUTOV 31

3. AS GRÊMIO CHOMUTOV 30

4. STAVBY PROCHÁZKA 27

5. DĚDEK TEAM 25

6. FSC LUČAN ŽATEC 24

7. FC DEBAKL 19

8. KARIBIC 13

9. B.E.K. – UNIQUE 13

10. ČECHIE U18 HRUŠOVANY 12

11. REAL CHOMUTOV 12

12. TÝM SNŮ 8

13. ARSENAL CHOMUTOV 8

14. AC YOUNG BOYS 5

4. liga

1. CHELSEA CHOMUTOV 39

2. PUTA DE MADRE 31

3. ASTORIE CHOMUTOV 28

4. BANÍČEK MOST 25

5. TOYODA GOSEI 24

6. DRACI MOST 23

7. FC SATURN 19

8. DEVILS MOST 16

9. RN-STŘECHY JIRKOV 16

10. WARRIORS CHOMUTOV 15

11. FK SOSANI KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 15

12. BŘEZNO 8

13. TESLA TÝM 4

14. KLUB MOLO CHOMUTOV 0

Veteránská liga

1. LA VITA 27

2. 1.FC KUNDRATICE 27

3. LOKO CHOMUTOV 19

4. HOSPODA POD KAŠTANY JIRKOV 18

5. SVĚTLO KADAŇ 18

6. STARÁ GARDA SPOŘICE 16

7. MOSTECKÉ PUMPIČKY A MÍCHAČKY 8

8. BAD BOYS CHOMUTOV 8

9. FCH MOST STARÁ GARDA 8

10. H.V. DOMOVINA 5

11. STAŘÍCI LITVÍNOV 5