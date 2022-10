Letošní ročník se odehrál na hřišti ZŠ Krušnohorské Jirkov a zúčastnilo se jej osm škol rozlosovaných do dvou skupin. Podle pořadí v základních skupinách se poté týmy utkaly o konečné pořadí. Zápas o sedmé místo skončil remízou a až penaltový rozstřel určil, že ZŠ A. Heyrovského Chomutov je sedmá, ZŠ Zahradní Chomutov osmá. Páté místo uhrála ZŠ Krušnohorská Jirkov, šestá je ZŠ Perštejn. Nejlepší čtyři týmy hrály semifinále a v tom prvním přehrála ZŠ Kadaňská Chomutov ZŠ Duhovou cestu Chomutov. Druhé semifinále rozhodla jedna branka a do finále postoupila ZŠ Na Příkopech Chomutov, ZŠ Písečnou Chomutov čekal zápas o třetí místo. Bojovný a napínavý zápas o bronzové medaile lépe zvládla ZŠ Písečná Chomutov, takže ZŠ Duhová cesta Chomutov je čtvrtá. Finále turnaje bylo vyrovnané a oba týmy předvedly kvalitní výkon. Ale branka v něm nepadla a museli přijít na řadu pokutové kopy. V nich měli lepší mušky hráči ZŠ Kadaňské Chomutov a tím se stali vítězem turnaje, stříbrné umístění má ZŠ Na Příkopech Chomutov.

Celý turnaj se vydařil a odměnou pro pořadatele byla spokojenost všech účastníků. Ceny byly připraveny pro všechny týmy a nejlepší hráče a předávali je předseda CHLMF pan Jiří Kupec a místopředseda OR AŠSK Chomutov Mgr. Jiří Olišar. Na organizaci turnaje se podíleli za OR AŠSK Chomutov Mgr. Jiří Olišar a za Spolek Chomutovská liga malého fotbalu Jiří Kupec. Turnaj řídili rozhodčí CHLMF Pavel Fára, Martin Jackl a Luboš Neumayer. Všem patří velké poděkování stejně jako statutárnímu městu Chomutov a Severočeským dolů a.s. Chomutov za jejich podporu, bez které by se turnaj na takovéto úrovni nemohl uspořádat.

VÝSLEDKY ZÁKLADNÍCH SKUPIN:

ZŠ Duhová cesta – ZŠ Krušnohorská Jirkov 0 : 1 Branky: A. Peter, ZŠ Písečná – ZŠ Kadaňská 1 : 2 D.Kroka – A.Eiselt, L.Krehák, ZŠ Perštejn – ZŠ A. Heyrovského 3 : 0 O.Vogl 3, ZŠ Na Příkopech – ZŠ Zahradní 4 : 0 L.Babka, A.Pajdič, M. Svoboda, T.Smeňko, ZŠ Písečná – ZŠ Perštejn 1 : 0 M.Lacko, ZŠ Duhová cesta – ZŠ Na Příkopech 0 : 1 L.Babka, ZŠ A. Heyrovského – ZŠ Krušnohorská Jirkov 0 : 5 A.Eiselt 3, P.Torolica 2, ZŠ Zahradní – ZŠ Krušnohorská Jirkov 1 : 0 P. Lhotská, ZŠ Písečná – ZŠ A. Heyrovského 4 : 1 M.Lacko 3, M.Holý – J. Jindra, ZŠ Duhová cesta – ZŠ Zahradní 2 : 0 D.Heiland, M.Illik, ZŠ Na Příkopech – ZŠ Krušnohorská Jirkov 1 : 0 D.Albareda, ZŠ Perštejn – ZŠ Kadaňská 1 : 1 T. Čihák – L.Krehák.

SKUPINA A:

1. ZŠ Kadaňská Chomutov 3 2 1 0 8 : 2 7

2. ZŠ Písečná Chomutov 3 2 0 1 6 : 3 6

3. ZŠ Perštejn 3 1 1 1 4 : 2 4

4. ZŠ A. Heyrovského Chomutov 3 0 0 3 1 : 9 0

SKUPINA B:

1. ZŠ Na Příkopech Chomutov 3 3 0 0 9 : 0 9

2. ZŠ Duhová cesta Chomutov 3 1 0 2 2 : 2 3

3. ZŠ Krušnohorská Jirkov 3 1 0 2 1 : 2 3

4. ZŠ Zahradní Chomutov 3 1 0 2 1 : 6 3

ZÁPASY O UMÍSTĚNÍ:

7. - 8. MÍSTO:

ZŠ A.Heyrovského Chomutov – ZŠ Zahradní Chomutov 2 : 2, penalty 2:1

J.Jindra, O.Tůma – J.Kudlič, D.Eližek

5. - 6. MÍSTO:

ZŠ Perštejn – ZŠ Krušnohorská Jirkov 0 : 2

M.Čmejrek 2

SEMIFINÁLE:

ZŠ Na Příkopech Chomutov – ZŠ Písečná Chomutov 1 : 0

P. Zoubele

ZŠ Kadaňská Chomutov – ZŠ Duhová cesta Chomutov 3 : 1

A.Eiselt 2, L.Krehák – M.Illik

O TŘETÍ MÍSTO:

ZŠ Duhová cesta Chomutov – ZŠ Písečná Chomutov 1 : 2

D.Heiland – M.Holý, T.Trávníček

FINÁLE:

ZŠ Kadaňská Chomutov – ZŠ Na Příkopech Chomutov 0 : 0, penalty 2:1

Nejlepší hráč: Maxim Illik (ZŠ Duhová cesta Chomutov)

Nejlepší brankář: Marek Dvořák (ZŠ Na Příkopech Chomutov)

Nejlepší střelec: Adam Eiselt (ZŠ Kadaňská Chomutov) - 6 branek

AUTOR: Jiří Kupec