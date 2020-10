závěru minulého týdne se mělo uskutečnit předávání cen všech tří futsalových lig CHLMF. Vzhledem k uzavření sportovišť se tradiční slavnostní ceremoniál neuskutečnil. Navazovat měl i závěrečný turnaj. "Pohár vítězů pohárů CHLMF", ale i ten je v nedohlednu.

Závěrečný turnaj letní ligy CHLMF je v nedohlednu. | Foto: Ilustrační Deník/Archiv

Finálový turnaj mělo hrát šest týmů, vždy dva nejlepší z každé ligy. Hrát se nebude v nejbližší době ani okresní finále mezi týmy z Kadaně a Chomutova."Jsme z toho moc nešťastní. Všechny tři letní ligy se nám podařilo odehrát ve zkrácené verzi, ale víc už jsme nestihli," zalitoval předseda CHLMF Jiří Kupec. "Vůbec nedokážeme předjímat, co bude dál. Nejpravděpodobnější je to, že přeložíme Pohár vítězů pohárů až na jaro příštího roku. To už snad bude vše v normálu," dodal Kupec. Otazník ale visí i nad zimní ligou. Předseda CHLMF věří, že se nakonec uskuteční i kdyby se měla hrát také ve zkrácené verzi. Byl by to takový kompromis.