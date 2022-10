Neměl to však jednoduché, protože bodový rozdíl mezi ním a třetími Katalánci Most byl pouhý bod. Druhé místo patří FC Betisu Kadaň, který má třicet tři bodů jako první tým, ale horší vzájemný zápas. A protože první dva týmy nezaváhaly v závěru soutěže, třetí jsou o jeden bod Katalánci Most. Čtvrtá je Chelsea Chomutov s dvaceti sedmy body a za ní se ztrátou šesti bodů je loňský mistr Technoline. Bod za Technoline je Arsenal Chomutov, čtyři body nováček FC Debakl.