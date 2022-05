1. FC Kundratice přehráli Black and white Louny i Litvínoff a jsou s patnácti body o lepší skóre první právě před KD Sunderland Ervěnice. Do té doby první 1. FC Kopeček Jirkov hrál jen jeden zápas a i když vysoko porazil Union Brothers, klesl tím na třetí místo. 1. FC Kopeček Jirkov má třináct bodů a je stále bez porážky stejně jako KD Sunderland Ervěnice, naopak poprvé a to hned dvakrát prohrál nováček Black and white Louny.