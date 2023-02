„Letecké sporty vždycky přitahovaly skvělé lidi. To neříkám jen proto, že moje žena začínala u letectva, ale proto, že jsem to tak vždycky vnímal. Máme tady mistry světa, některé vícenásobné, ale na nikom z nich byste to nepoznali. Skromnost, která je provází, je úžasná a u tohoto sportu i přirozená,“ nechal se na předávání slyšet zvolený prezident Petr Pavel.

„Tihle lidé nám udělali obrovské renomé ve světě. Budu rád, když budu moct udělat něco pro to, aby to tak bylo i dál,“ dodal poté, co předal ocenění parašutistům z Dukly Prostějov, kteří potřetí v řadě vyhráli mistrovství světa v přesnosti přistání i v kombinaci.

„Já sice začínal u výsadkářů, ale byl to asi takový rozdíl, jako že my řídili vétřiesky a oni jezdili formulí 1. Velký respekt,“ vysekl Pavel poklonu pětici parašutistů ve složení Petr Chládek, Hynek Tábor, Oldřich Šorf, Miloslav Kříž a Jiří Gečnuk.

Za nimi se umístil na druhém místě tým bezmotorové letecké akrobacie, který tvoří Oliver Adamy, Jan Adam a Adam Klenka. Třetí místo si pro sebe uzmula letecká modelářka Tereza Vosejpková.

Na dalších příčkách se umístili další modeláři, ale také zástupci přesného létání a letecké rally nebo indoor skydivingu. Vedle zvoleného prezidenta republiky předali úspěšným sportovcům ocenění také zpěvák Mirai Navrátil, herec Ondřej Vetchý nebo režisér Václav Marhoul.

„Uvědomuju si, jakou prestiž u nás letectví má. Chci poděkovat všem, kteří způsobili tu hrdost, kterou pociťuji,“ uvedl na konto oceněných Vetchý.

Největšího potlesku se ale nakonec dočkala bývalá reprezentantka v plachtění Jana Vepřeková. Ta byla 41 let členkou reprezentace a za tu dobu získala celkem deset medailí z mistrovství světa i Evropy. Zaslouženě si proto odnesla ocenění za celoživotní přínos leteckému sportu.

„Děkuji všem, kteří mi umožnili reprezentovat republiku tolik let. Byly to úžasné roky, moc jsem si to užila. Děkuji i mé rodině, že mi tolerovala to, že jsem tak dlouho byla pořád někde ve světě,“ řekla v děkovné řeči Vepřeková, která se s úspěšnou kariérou rozloučila po minulé sezoně bronzem z mistrovství světa.

Letecký sportovec roku 2022:

10. místo: Kryštof Bobek, Lukáš Behounek (letecká rally)

9. místo: Tomáš Ciniburk (letecké modelářství)

8. místo: Adéla Amel Veselá, Viktoria Nováková, Karolína Henková, Sabina Cioleková (indoor skydiving)

7. místo: Oliver Adamy (bezmotorová letecká akrobacie)

6. místo: Ivo Bratršovský (letecké modelářství)

5. místo: Ivan Novák, Petr Krejčiřík (bezmotorové létání)

4. místo: Marek Velát (přesné létání a letecká rally)

3. místo: Tereza Vosejpková (letecké modelářství)

2. místo: Adam Klenka, Jan Adam, Oliver Adamy (bezmotorová letecká akrobacie)

1. místo: Oldřich Šorf, Hynek Tábor, Miloslav Kříž, Jiří Gečnuk, Petr Chládek (parašutismus)

Celoživotní přínos:

Jana Vepřeková (plachtění)