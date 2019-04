„Je to, jako kdybych si sedl ze superba do pětky bavoráka. Jsem z toho hodně nadšený. Teď se s tím ještě musím naučit jezdit,“ smál se mistr Evropy z roku 2017 po prvním svezení.

Adame, tak jste se konečně dočkal nového speciálu. Jaké jsou první pocity?

První den testování jsme vychytávali dětské nemoci, dneska už jezdíme první rychlá kola. Jsem z toho nadšený. Je to opravdu velký posun. V závodě bychom mohli mít náskok.

Byl to nutný krok postavit od základu nový tahač?

Určitě. Hahn staví každý rok nové auto a pokaždé ho to někam posune. Loni všem naděloval dvě vteřiny a s přehledem vyhrál titul. My jsme jezdili s autem z roku tuším 2008, takže už nebylo kam jít dál. Všude jsme byli na limitu. Potřebovali jsme nové auto. Jsem rád, že se to podařilo. Teď se s novým autem musím naučit (smích).

Je auto postavené vám na míru, aby sedělo vašemu stylu ježdění?

Auto je udělané tak, aby se mohlo přestavět na jakoukoliv variantu. Je tam strašná flexibilita. Teď to ladíme na mě.

Je to velký rozdíl oproti starému autu?

Je to úplně jiný koncept. Je to, jako kdybych si sedl ze superba do pětky bavoráka. Musel jsem si hodně zvykat. Je tam trochu jiný princip brzd, jiný chod motoru. Ale už se v tom docela zabydluju a začíná se mi to čím dál víc líbit.

Přitom zvenku nejsou rozdíly mezi starým a novým autem na první pohled patrné…

Zvenku je auto stejné, ale uvnitř kabiny je všechno jinak (úsměv).

Jak moc jste mluvil konstruktérovi Davidu Vršeckému do stavby auta?

Já jsem do toho Davidovi vůbec nekecal. On mi vždy něco sdělil a já mu věřil, že je to správně (smích).

Skutečná zátěž přijde až v prvním ostrém závodě. Nebojíte se, že vám sázka na nové auto nevyjde?

Pořád je v záloze to staré (úsměv). Ale doufáme, že se to nestane. Ještě bychom chtěli testovat i jinde. Zatím je ještě brzo, ale už teď jde vidět velký posun. Vypadá, že to bude lepší. Ladíme detaily, uvidíme, kam se posuneme.

V loňské sezoně jste i vinou zdravotních trablů přišel o jedničku na kapotě. Hodláte se letos vrátit na evropský trůn?

Člověk samozřejmě závodí proto, aby vyhrával. Chtěli bychom získat zpátky tu jedničku, ale budeme se muset naučit s novým autem a najít ty hranice. To bude chvilku trvat. Letos se otvírá úplně nová kapitola. Těším se na to a jsem zvědavý, jak to dopadne. Karty se otevřou až při prvních závodech na konci května v Misanu.