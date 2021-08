„Na závod před domácími fanoušky se moc těším. Samozřejmě to vždycky provází nervozita. Most je ale náš domácí okruh, takže se chci představit v co nejlepším světle,“ přeje si evropský šampion z roku 2017, který od sezony 2015 ani jednou nechyběl v celkovém pořadí mezi trojicí nejlepších.

Po prvním dílu ME přišel seriál o další závody v Německu. Tím jste se dočkal nečekaného volna, jak jste ho strávil?

Čekání bylo strašně dlouhý, ale už zase začneme jezdit… Během léta se toho nedalo moc dělat. Nebyly naplánované žádné testy, a tak jsem většinu času strávil na chalupě v Krkonoších. Ráno jsem chodil běhat a přes den jsme s dětmi vyráželi na výlety, takže jsem v kopcích nastřádal spousty kilometrů. A protože dáváme do kupy starou chalupu, pořád jsme něco kutili a vymýšleli. Pohybu jsem měl dostatek, ale v autě jsem bohužel neseděl.

Co se vlastně v červenci na Nürburgringu přihodilo?

Už jsem tam v depu seděl v autě, ale na okruh se ani nevyjelo. Přišla zpráva, že všechno končí, a pak už se rychle balilo. Kraj za kopcem patřil k nejpostiženějším místům tragických povodní ve spolkové zemi Porýní-Falc…

Jaké máte od startu v Mostě očekávání?

Ta nejvyšší. Doma je doma a fanoušci mě chtějí vidět co nejvýš. Vždycky se snažím aspoň jeden ze čtyř závodů vyhrát. Předpověď počasí slibuje déšť, a to mi docela vyhovuje. Horší je to ale pro diváky. Snad bude pršet jen tak, aby je to od návštěvy mosteckého závodiště neodradilo.

Jaká jsou v mohutném tahači specifika jízdy na vodě?

Říkám, že se jedná o profesorskou práci. Na mokrém asfaltu to opravdu hodně klouže. Oproti některým okruhovým šampionátům máme navíc nevýhodu v tom, že nepřezouváme gumy. Máme jen jeden druh pneumatik, člověk musí jet citovku a víc než jindy vnímat všechno kolem. Když prší, vyloženě mi to nevadí, naopak mám oproti některým soupeřům výhodu.

Jak jsou na tom s mokrým povrchem vaši největší soupeři?

Takový Maďar Norbert Kiss si s kluzkým povrchem umí poradit, Španěl Antonio Albacete ale vodu vyloženě nesnáší a raději ubere plyn. Také Němec Jochen Hahn není z deště úplně nadšený.

Letošní ročník je zatím smůlovatý. První podnik se odložil, na Hungaroringu byla kvůli havárii zrušena druhá jízda, o Nürburgringu již byla řeč. Po Mostě musíte do konce sezony zvládnout pět závodních víkendů. Co tomu říkáte?

Budeme startovat každý druhý víkend. Po Mostě přijde Zolder, pak Le Mans, Jarama a na závěr odložené Misano. Snad už nás nic nezastaví. Ani koronavirus nebo přírodní katastrofa.

V této sezoně jedou trucky poprvé na biopalivo. Jaké s ním máte zkušenosti?

Když je chladno, auto se chová úplně stejně a míň kouří, takže jsme ekologičtější. V teplém počasí ale motor trochu zlobil, ale to se už mechanikům podařilo eliminovat. Snad bude všechno klapat.

Představí se i vozy NASCAR a formulové skvosty



Na mosteckém okruhu se v sobotu a v neděli uskuteční další ročník Czech Truck Prix. Největší pozornost fanoušků – před vstupem závodiště se budou muset prokázat negativním testem na koronavirus – bude upřena na Adama Lacka z týmu Buggyra. Po loňské premiéře pojede znovu i mladá Aliyyah Koloc a její kolega z Buggyra Academy Téo Calvet. Na startu se má objevit 17 závodních kolosů. Ve hře je boj o titul, který loni nebyl kvůli pandemii a odjetí malého počtu závodů udělen. Lacko považuje za největší soupeře Norberta Kisse, Jochena Hahna a Antonia Albaceteho, k evropským šampionům přibyl letos i Sasha Lenz, na nějž Čech po prvním dílu seriálu ztrácí osm bodů. Kromě ME tahačů se motorističtí fanoušci mohu na Autodromu Most těšit na další napínavé souboje v evropská sérii NASCAR a MAXX Formula. Dobrou zprávou pro diváky je možnost vstupu do paddocku.