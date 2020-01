Třetí turnaj měla na programu Veteránská liga hráčů nad 35 let. Nadále bez porážky zůstává po dalších dvou zápasech úřadující mistr La vita.

Ilustrační | Foto: Deník/Archiv

La vita vede tabulku již s náskokem pěti bodů i díky tomu, že dokázala porazit druhé Světlo Kadaň. Od druhého místa je tabulka velmi vyrovnaná a pořadí se tak může ještě hodně zamíchat. Světlo Kadaň si po výhře nad Domovinou udrželo druhé místo, ale má odehraný o zápas více než třetí LoKo. To těsně vyhrálo nad Bad boys a těsně podlehlo La vitě. Do té doby třetí Hospoda Pod Kaštany Jirkov prohrála o branku s FCH Most starou gardou, což byla první porážka v sezóně a klesla na páté místo. První letošní výhru si připsala Stará garda Spořice, když porazila Sosany Klášterec nad Ohří, se stejným soupeřem má první výhru i Domovina. Bez výhry jsou zatím Kundratice, když mají dvě remízy a dva body. Poslední jsou stále bez bodového zisku Sosani Klášterec nad Ohří.