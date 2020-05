Kubová znovu v elitní společnosti. Mám motivaci, těší českou plavkyni roku

Možnost znovu plavat v bazénu, pozvánka do světové ligy nebo závod na dálku. Nejlepší česká znakařka Simona Kubová má novou motivaci, díky které by mohla vydržet až do odložené olympiády v Tokiu 2021.

Vládkyně Simona! Kubová se stala pojedenácté nejúspěšnějším sportovcem regionu | Foto: Deník / Karel Pech

„Přesunutí olympiády na příští rok mi nabouralo plány, protože jsem nepočítala, že v té době budu ještě plavat. Buď se rozhodnu pokračovat, nebo skončím. Uvidím, jestli získám nějakou motivaci,“ svěřila se 28letá chomutovská rodačka v nedávném rozhovoru pro Deník. S návratem do bazénu ale přišel nový impulz. Kubová už vyhlíží závěr letošního roku, kdy se koná mistrovství světa v krátkém bazénu v Abú Dhabí. Zároveň se opět zúčastní seriálu International Swimming League. „Dostala jsem nabídku do dalšího ročníku, takže motivaci na zimu mám,“ potvrdila evropská šampionka z roku 2013. Reichel vzpomíná na šampionát ve Švýcarsku: Tam bylo převlékání v bazénu Přečíst článek › Nejlepší česká plavkyně roku dostala nabídku i na jeden netradiční závod. „Kontaktovala mě Kira Touissant, aktuální mistryně Evropy na 50 a 100 metrů znak, že bychom mohly s více znakařkami Evropy uspořádat závod na dálku. Ve stejný den a čas bychom si daly závod, tak je to fajn zpestření,“ uvedla na webu Českého svazu.

