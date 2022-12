Jedenáctá žena znakařské stovky Kubová na sprinterské trati postoupila do semifinále jako devátá. Výkon z dopoledne ale nezopakovala a o tři místa si pohoršila. Od finálové osmičky ji dělily tři desetiny sekundy.

"V rozplavbách se mi plavalo krásně, český rekord mě mile překvapil. Po zhlédnutí videa jsem chtěla trochu vylepšit obrátku a dohmat. To jsem si myslela, že se mi v semifinále podařilo, ale bohužel to bylo o pár setinek pomalejší. Ale i tak to byl výborný výkon a za osobák po dlouhé době jsem moc ráda," uvedla v tiskové zprávě Kubová.

Na boj o finále mohl chvíli pomýšlet Franta, jenž dohmátl v čase 23,05 sekundy, čímž by o dalších 21 setin vylepšil český rekord z rozplavby. Stejný výkon měli další tři plavci na dělené osmé příčce, kteří si to v dodatečném závodě rozdali o poslední místo ve finále. Franta mezi nimi nebude, protože ho rozhodčí vyloučili. Jeho vlnění po startu totiž bylo delší než povolených 15 metrů.

Kraulařské stovky patřily domácím reprezentantům. V rekordech šampionátu triumfovali Kyle Chalmers a Emma McKeonová.

Světový rekordman Chalmers zvítězil v čase 45,16 a získal první individuální světový titul. Naopak bez medaile zůstal rumunský hrdina letních šampionátů v dlouhém bazénu David Popovici, kterému juniorský světový rekord 45,64 stačil jen na čtvrtou příčku. Chalmers pak na závěr programu zazářil jako finišman štafety na 4x50 metrů volným způsobem, když absolutně nejrychlejším časem 20,34 sekundy posunul Australany z pátého místa ke zlatu.

McKeonová stejně jako na olympijských hrách v Tokiu na stovce porazila obhájkyni světového titulu Siobhán Bernadette Haugheyovou z Hongkongu. Dohmátla o desetinu před ní za 50,77 sekundy.