Kubová usedla na trůn po roční odmlce, kde ji za rok 2018 vystřídala kraulařka Barbora Seemanová. Kubová má první korunu pod vyvdaným jménem, tituly nejlepší tuzemské plavkyně let 2009, 2010, 2012, 2013 a 2017 získala ještě jako Baumrtová.

Byla ráda, že do análů zapsala i jméno Kubová. „Mám radost, je to pro mě čím dál tím větší čest. Jak už tady straším dlouho. Pořád si říkám, že ti mladí by měli táhnout plavání, a je hezké, že já na stará kolena pořád dokážu zaplavat takovéhle fajn časy, fajn umístění, že to stačí na vítězství v téhle anketě,“ řekla novinářům.

Kubová měla na letním světovém šampionátu v Koreji blízko k postupu do finále. Na stovce ji od něj na devátém místě dělilo pouhých osm setin, na padesátce skončila desátá se ztrátou jen dvanácti setin na postupovou osmičku.

V prosinci se na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Glasgow blýskla jako nejlepší Česka třemi pátými místy. Závodní sezonu si na podzim zpestřila starty v prestižní týmové soutěži International Swimming League, kde reprezentovala americký tým DC Trident.

Právě tahle nová zkušenost jí vlila do žil entuziazmus. „Potřebovala jsem nový impulz do plavání, a tím byla právě mezinárodní liga. Byl to obrovský zážitek a úžasná pozitivní energie. Jsem šťastná za možnost závodit v tak prestižní soutěži,“ svěřila se Kubová.

Druhé místo v domácí anketě tentokrát obsadila minulá vítězka Seemanová. Ta opakovaně v průběhu sezony překonávala české rekordy. Třetí příčka v anketě patřila nejlepšímu muži Janu Mickovi. Výsledky svazové ankety, v níž hlasují trenéři a funkcionáři, byly dnes vyhlášeny v pražském Kongresovém centru.