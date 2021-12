Před devíti lety právě na znakové stovce získala Simona Kubová ještě pod dívčím jménem Baumrtová poslední českou medaili na mistrovství světa v krátkém bazénu, když v Istanbulu brala bronz. V Abú Zabí přidá zítra odpoledne do své bohaté sbírky úspěchů další finálovou účast. Ve svém semifinálovém závodě dohmátla Kubová na 4. místě v čase 57.26 a musela čekat, jak dopadne druhé semifinále. Naštěstí se před ní dostaly pouze čtyři plavkyně a svůj postup do finále uhájila na 8. příčce přesně o desetinu sekundy.

„Byly to velké nervy. Já jsem trošku doufala, že se mi podaří zlepšit čas z rána, ale na první pětadvacítce jsem udělal o jeden záběr víc, než bych měla. A myslím, že kvůli tomu mi došly síly v té druhé padesátce, což by se nemělo úplně stát. Ale jsem strašně šťastná, že se mi podařilo kvalifikovat do finále,“ zářila po postupu do finále Simona Kubová, která ale nebyla stoprocentně fit. „Cítila jsem se dnes trošku unavená, odpoledne mě bolela hlava, ale nechtěla jsem si brát ibalgin, protože si říkám, že to nebudu přehánět. Ráno jsem se cítila mnohem líp, ale jsem strašně ráda, že jsem ve finále, kde bych si přála zítra plavat pod 57 sekund a snad se to podaří,“ sdělila Kubová svůj cíl pro finále, které je na programu zítra v 16:35 českého času.

Znakařská líheň z Chomutova měla svého reprezentanta i v mužském semifinále. Tomáš Franta sice už patří do tréninkové skupiny v Praze na Strahově, ale jeho vzestup mezi českou elitu je spojený právě se Slávií Chomutov. I když Franta finále v Abú Zabí na stovce nepoplave, tak předvedl v semifinále parádní výkon, když po dvou letech od ME v Glasgow vylepšil o 15 setin sekundy vlastní český rekord na 50.59, kterým si zajistil 12. místo.

„Cítil jsem ráno, že první padesátka byla trošičku vlažnější, takže jsem se do toho teď snažil víc kopnout, což si myslím, že se mi podařilo. Ale rozhodně v té druhé padesátce jsem cítil, že jsem závod rozjel rychleji. Přesně tak jsme si to řekli s trenérem a udělal jsem, co jsem měl. Každopádně jsme se s trenérem zaměřovali na to, abych vydržel co nejdéle pod vodou, což se mi teď podařilo. Takže určitě práce pod vodou udělala ten posun,“ zamyslel se Tomáš Franta nad svým zlepšením.

Matěj Zábojník se během podzimu v podstatě v každém závodě zlepšuje a svůj letošní trend potvrdil i v Abú Zabí v semifinále na 100 metrů prsa. Tentokrát ubral ze svého ranního českého rekordu z rozplavby 12 setin sekundy a posunul domácí maximum na čas 57.59 znamenající stejně jako v případě Tomáše Franty 12. místo.

Jiří Nikodým