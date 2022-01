TERMÍNY 2022: TERMÍNOVÁ LISTINA KRÁL STŘEDOHOŘÍ 2022 29.01.2022 – 15:00 „Běh Opárenským údolím“ 26.03.2022 – 14:00 „Běh na Boreč“ 02.04.2022 – 14:00 „Výběh na Milešovku“ bude upřesněno – 13:00 „Po stopách Praotce Čecha“ 30.04.2022 – 16:00 „6666m“ 04.06.2022 – 17:00 „Běh okolo Hostěnic“, závody dětí do 15 let od 15:00 11.06.2022 – 11:00 „Velká cena Lafarge“ 18.06.2022 – 14:00 „Kocourovský triatlon“ 25.06.2022 – 14:00 „Terezínský triatlon“ 30.07.2022 – 15:00 „Hostěnický triatlon“ 06.08.2022 – 15:00 „Házmburk X offroad triathlon“ 20.08.2022 – 15:00 „Závod do vrchu Litoměřice – Babiny“ 27.08.2022 – 14:00 „Kolmo Kolem Komína“ 03.09.2022 – 13:00 „Přestavlcký Vlk“ 17.09.2022 – 14:00 „Opárenské okruhy“ 24.09.2022 – 14:00 „Lovečkovický kros na Sedlo a zpět“ 01.10.2022 – 10:00 „Miřejovický vyhnívák“ 26.11.2022 – 14:00 „Výběh na Lovoš“ 10.12.2022 – 19:00 „Afterparty – vyhlášení vítězů Krále Středohoří 2022“ *změna termínové listiny (např. z důvodu covidu-19) pořadateli vyhrazena

Kdy jste poprvé zaregistrovali seriál Král Středohoří a kdy jste se premiérově aktivně zúčastnili? Jakým sportům jste se dříve věnovali?

JB: Myslím, že to byl rok 2003 nebo 2004 kdy jsem běžel výběh na Lovoš. Jako dítě jsem se věnoval hokeji, cyklistice, tenisu, volejbalu a asi nejdéle basketu.

PH: Úplně poprvé jsem se přihlásila na závod ze seriálu KS a to Výběh na Lovoš v roce 2012, na doporučení Zuzky Dlouhé, kterou jsem tenkrát potkala na mém prvním závodu a to Máchově běhu v Litoměřicích. Před tímto závodem jsem jen pro zábavu běhala půlmaraton v Praze. V roce 2012 jsem se také poprvé zúčastnila závodu v běhu na lyžích a to Jiz50. Sportu jsem se věnovala už od školy, vždy na úrovni hobíka.

V jakých disciplínách KS si věříte nejvíc, a naopak?

JB: Nejlepší je pro mě silniční cyklistika, které ale moc v KS není. Ze současné skladby závodů mám nejlepší výsledky v běhu a triatlonu. Nejhorší je asi MTB kde mi chybí technika.

PH: Nejvíce si věřím v běhu a řekla bych, že i kolo není moje slabá stránka, ale plavání je katastrofa

Kdy jste začali věřit v celkové prvenství?

JB: Už někdy v roce 2005 kdy jsem KS dělal okrajově a jezdil hlavně silniční cyklistiku. V té době ale nebyla taková konkurence, která přišla až někdy po roce 2010 tím jak se KS rozrůstal.

PH: V celkové prvenství jsem začala věřit po vyhlášení Miřejovického vyhníváku.

Který konkurent byl nejnebezpečnější?

JB: Největší konkurent byl asi historicky Marek Bušek.

PH: Nejnebezpečnější byla samozřejmě Lenka Nekvasilová, ale i ostatní holky jsou velká konkurence a jen díky mým účastem na velkém počtu závodů, jsem byla schopná být letos opravdu královnou.

Jaký je nejoblíbenější závod z KS?

JB: Čím jsem starší tím si závody více užívám, proto se mi líbí všechny závody KS.

PH: Nejoblíbenější závod z KS je asi Výběh na Lovoš, kde po závodě je vždy super atmosféra a skvělá parta lidí a běžců. Bohužel letos došlo pivo moc brzy, tak jsem byla trochu zklamaná

Na jaký závod KS jste se těšili, ale byl zrušen?

JB: Cyklistický závod „za pěnivou důvou“

PH: Závody na které jsem se těšila a byly zrušeny loni i letos jsou Výběh na Milěšovku a Lovečkovický kros.

Startujete i v jiných závodech či seriálech?

JB: Poslední 4 roky co mám děti tak startuji hlavně na KS. Jinak občas jedu nějaký amatérský silniční závod ať už SAL, UAC či Českolipský silniční pohár.

PH: Jak už jsem zmínila startovala jsme dříve na půlmaratonu v Praze, ale třeba i na lesním půlmaratonu v Dubí. Dále je to Jizerská 50, v roce 2015 jsem se ve Švédsku vydala na 90 kilometrový slavný běh na lyžích Vasaloppet, ale dá se říci, že zůstávám věrná seriálu Král středohoří. Díky všem za Vaší práci při pořádání těchto závodů a celého Krále.

SPOLUAUTOŘI: LADISLAV POKORNÝ, JAN ŘEBÍČEK