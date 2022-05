Na druhé postupové místo se posunul po výhrách nad Baníčkem Most a Bad boys Chomutov La ptutas, když má stejně bodů jako první tým, ale o odehraný zápas více.

Před turnajem první 1. FC Kundratice měly na programu jen jeden zápas a po remíze s KD Sunderland Ervěnice klesl se šestnácti body na třetí místo. Stejně bodů má i čtvrtý KD Sunderland Ervěnice, protože si připsal překvapivě letošní první prohru s Litvínoffem. V kontaktu s medailovými příčkami po zisku čtyř bodů zůstal se čtrnácti body AC Young boys.

Deset bodů mají Juventus Chomutov futsal, Black and white Louny a Draci Most, devět bodů má Litvínoff. Propad tabulkou zaznamenal Bad boys Chomutov, protože se na turnaj nedostavil a hrozí mu vyloučení z Letní ligy za tři kontumační zápasy v sezóně.

První letošní body si připsal za výhru s Union Brothers Tým snů a je na jedenáctém místě. První letošní body mají i po vzájemné remíze poslední týmy tabulky Union Brothers a Baníček Most. Po vstřelení tří branek se do vedení v tabulce střelců posunul Petr Minařík z 1. FC Kopečku Jirkov a dotáhl tím sedmnácti brankového Zbyňka Žornu z 1. FC Kundratice. V průběžném hodnocení brankářů si první místo pohlídal odchytáním zápasu s nulou Jakub Dvořáček z La phutas. V podzimní části soutěže budou mít týmy i jednotlivci o co bojovat.

2. Letní futsalová liga výsledky 4. turnaje:

1. FC KOPEČEK JIRKOV - JUVENTUS CHOMUTOV FUTSAL 8:0 (4:0) Branky: M. Šinkovic 2, J. Šlachta 2, D. Vondráček, P. Minařík, M. Horký, P. Zajak.

KD SUNDERLAND ERVĚNICE - LITVÍNOFF 2:5 (1:2) Branky: S. Dvořák, T. Svoboda L. Rameš 2, T. Zetka, M. Stejskal, T. Mikeska.

TÝM SNŮ - 1. FC KOPEČEK JIRKOV 2:5 (1:1) Branky: Miroslav Bergler, Martin Bergler D. Vondráček 2, P. Minařík 2, P. Zajak.

1. FC KUNDRATICE - KD SUNDERLAND ERVĚNICE 3:3 (2:1) Branky: K. Myšička st, 2, J. Tyrner S. Dvořák 2, T. Svoboda.

UNION BROTHERS - TÝM SNŮ 1:5 (1:4) Branky: R. Šarközi Martin Bergler 2, P. Prošek 2, J. Tůma.

LITVÍNOFF - AC YOUNG BOYS 4:4 (2:1) Branky: T. Loukota 2, M. Stejskal, L. Remeš P.Kreuzer 2, J. Pýcha, J. Gabriel.

BANÍČEK MOST - UNION BROTHERS 2:2 (2:0) Branky: L.Teslička, K.Tuček J. Gábor, J. Vobejda.

AC YOUNG BOYS - BLACK AND WHITE LOUNY 5:3 (1:0) Branky: P. Kreuzer 2, M. Bilej 2, J. Pýcha P. Čoveja, P. Franc, M. Baran.

DRACI MOST - BAD BOYS CHOMUTOV 5:0 kontumačně

LA PHUTAS - BANÍČEK MOST 5:0 (3:0) Branky: J. Novotný 3, D. Makula 2.

BLACK AND WHITE LOUNY - DRACI MOST 1:0 (0:0) Branky: P. Franc.

LA PHUTAS - BAD BOYS CHOMUTOV 5:0 kontumačně

Pořadí střelců:

1.-2. Zbyněk Žorna (1. FC Kundratice) 17

1.-2. Petr Minařík (1.FC Kopeček Jirkov) 17

3. Tomáš Svoboda (KD Sunderland Ervěnice) 10

4. František Volf (1.FC Kundratice) 9

5.-6. Karel Myšička st. (1.FC Kundratice) 7

Pořadí brankářů:

1. Jakub Dvořáček (La phutas) 24,86

2. Roman Kozel (1.FC Kopeček Jirkov) 24,00

3. Tomáš Zíka (1.FC Kundratice) 19,46

4. Josef Kocourek (Litvínoff) 19,25

5. Jakub Haldovský (Juventus Chomutov futsal) 18,6