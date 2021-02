Česká boxerská legenda Lukáš Konečný se ve 42 letech chystá na návrat do ringu. Bývalý světový šampion se však nesoustředí jen na comebackový duel s Pavlem Albrechtem. Akci Save Boxing na ústecké Větruši (27. 2.) sám pořádá a navíc se bude během večera starat o své svěřence, včetně dcery. Konečný je teď v jednom kole. Trénink, shazování, papírování, telefonování, jednání… „No, začínám být unavený, hubnutí, hodně trénování a hodně starostí s organizací,“ svěřil se Konečný týden před akcí.

Musíte se připravovat jako boxer, trenér i promotér. Jak to vůbec zvládáte?

Sranda to není. Blbě se vše kombinuje a už se těším, až to bude za mnou.

Do toho jste komunální politik a restauratér. Vidí vás rodina, nebo se chodíš domu jen vyspat?

Tak zrovna ta politika se teď zlepšila, protože hnutí UFO, a tedy i já, bylo odvoláno z koalice a již nejsem radním města. A jako zastupitel nemám tedy tolik práce. S hospodama v této době to je taky na kříž… Takže pokud nejsem na tréninku, bývám doma a datluju něco do počítače.

Už za týden to vypukne. Jak se těšíte na návrat do ringu znovu po dvou letech? Ten první vám vyšel…

Je to trochu risk, rozhodně už nejsem v takové formě jako dříve a ani tréninku už nedávám tolik. Trochu spoléhám na to, že to ze mě ještě nevyprchalo.

Jste hodně vytížený. Kolik času věnujete tréninku?

Je to to obdobné jako dříve, sice trochu méně, ale většinou trénuji dvakrát denně. Jen už méně boxuji. Dříve jsem více sparoval a na to už jsem teď líný.

Dokážete se na tréninku vyrovnat svým mnohem mladším svěřencům?

Osobně si myslím, že ano. Je to hodně o zkušenostech, ale pravdu ukáže právě až zápas.

Kolik kilo jste shodil a kolik vám chybí do zápasové váhy?

No, už jsem lehčí o cca 14 kilo a ještě bych chtěl sundat dva kilogramy.

Je ve vašem věku shazování to nejtěžší na předzápasové přípravě?

Asi ano, ale moje tělo už si to pamatuje a hlavně to stejně bylo potřeba. Mít přes 90 kilo už není s mojí výškou zrovna ideální.

Říkal jste, že s comebackem jdete trochu do rizika. Nehazarduje se svým jménem? V boxu stačí jedna rána a je konec…

Ano, hazarduji, o samozřejmě vím… Ale co, už jsem se do toho pustil.

Albrechta jste nějaký čas trénoval, takže znáte jeho slabiny…

Neřekl bych, že jsem ho úplně trénoval. Dal jsem mu pár rad a vedu ho i manažersky. Nemluvil bych ani tak o jeho chybách, ale o mých přednostech.

Pojďme k organizačním věcem. Jak náročné je chystat sportovní akci v covidové době z pohledu promotéra?

Je to velmi obtížné a nejisté. Ale tím, že bude akce bez veřejnosti, jsem si jako promotér situaci trochu ulehčil. Také tím odpadne spoustu povinností. Teď už jen doufám, že se během týdne nic nezmění a nepřijmou se nějaké nové restrikce.

Pořádání galavečeru během pandemie jste si už zkusil v létě, tak víte, do čeho jdete…

To sice ano, ale tehdy to bylo alespoň s 50% diváckou účastí. Ale ten stres byl asi tehdy mnohem větší.

Do Ústí mají dorazit i zahraniční boxeři z Ameriky, Francie, Velké Británie nebo Švédska. Je složité jejich příjezd zkoordinovat?

Právě že jejich příjezd jsem z velké části omezil. Jsou tam nějaká pravidla ohledně karantény a bylo to příliš komplikované. Nakonec budou tedy jen boxeři ze Slovenska, Maďarska a Německa. Ale na atraktivitě zápasů to ničemu neuškodilo.

Přitom teď vláda přišla s výjimkou pro všechny mezinárodní sportovní akce a cizinci už nemusí do pětidenní karantény…

Výjimka přišla, ale právě pozdě. V tuto chvíli jsem už některé zahraniční aktéry bohužel zrušil.

Vyplatí se z finančního hlediska kvůli všem těm restrikcím akci pořádat?

Nevyplatí. Nedělám to pro zisk a nakonec budu rád, když jako promotér neprodělám. Jako zápasník do toho jdu bez odměny.

Fanoušci mohou akci sledovat na internetu. Kolik lidí už si objednalo placený přenos na www.ticketsream.cz?

Zatím velmi málo, ale s tím jsem počítal. Všichni doufáme, že přenos si diváci zaplatí až v den akce. Budou čekat, zda se zápasy ještě nezruší, někdo neonemocní a podobně. Zatím je prodaná necelá stovka přenosů. Proto jsme i nastavili výhodnou cenu v předprodeji za 140,- a od pondělí to bude už za 200,-