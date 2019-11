Komentář V. Veverky: Andělé, Andělé… Nás to zajímá, slyšel jsem u piva

Černí andělé v Lize mistrů? Jako když nakoupíte čerstvou zeleninu – nejste zklamaní. Postup mostecké holky nevybojovaly, ale ostudně neodešly. To, že se v Mostě hraje špičková ženská házená, ví už pár let celá republika. Andělé to postupem do Ligy mistrů a odehranými zápasy posunuli ještě o patro výš.

Zklamané mostecké házenkářky po duelu se slovinským Krimem, kdy už tušily, že Liga mistrů pro ně končí. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš