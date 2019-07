Aktuálně totiž v aerobiku získala vše, co se dá. Zlato z mistrovství světa, Evropy i republiky. Za její výkony ji čtenáři Deníku a odborníci zvolili Sportovkyní měsíce června v Ústeckém kraji.

Čtenáři a odborníci vás zvolili Sportovkyní měsíce v Ústeckém kraji. Co pro vás ocenění znamená?

Znamená to pro mě hodně. Je to super pocit. Skvělých sportovců, kteří by si toto ocenění zasloužili, je ale v kraji hodně. Všichni hodně trénují a vědí, že dobré výsledky nejsou zadarmo.

Jste aktuální mistryní světa v aerobiku. V Čechách jste jen tři ženy, které to dokázaly. Olga Šípková, Denisa Barešová a vy. Jak, už s určitým časovým odstupem, hodnotíte zlato z mistrovství světa?

Co jsem dokázala jsem si začala uvědomovat opravdu až s odstupem času. Až teď si to užívám naplno. Až když jsem dokázala vyhrát i mistrovství Evropy. Když jsem tam jela, myslela jsem si, že tlak na mě jako na světovou šampionku bude obrovský a že se s tím budu hrozně prát. Ale na místě to ze mě spadlo, vyrovnala jsem se s tím, závody jsem si užila a bylo z toho evropské zlato. A jak hodnotím, že se mi to povedlo? Být mistryní světa je skvělý pocit, nepovede se to každému. Je to paráda.

Jste aktuálně mistryní republiky, Evropy i světa. Co dál?

Začínám se připravovat na další republiku a mistrovství světa. Čeká mě hodně práce a tréninku. Budu se určitě snažit tituly obhájit, chci přivézt zase nějaké medaile. Motivaci určitě mám.