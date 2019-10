V Jihlavě se konalo MČR v polokontaktních disciplínách kickboxu. Startovali zde i kickboxeři Kadaně, kteří zde získali dvanáct medailí a pět titulů.

MČR v kickboxu se letos konalo v Jihlavě. | Foto: SK Kosagym Kadaň

„Náš klub vyjelo reprezentovat šest mládežnických závodníků, kteří se svými výkony zasloužili o celkové třetí místo v bodování týmů na MČR,“ spokojeně konstatoval za SK Kosagym Kadaň Jan Jansa. Nejlepším kadaňským závodníkem se stal reprezentant Lukáš Buňat, který vyhrál všechny tři své kategorie a je trojnásobným Mistrem ČR pro rok 2019. Další reprezentanti Nikolas Tomaško a Sára Masáková přivezli do Kadaně po jednom titulu Mistra ČR. „Naši mladí reprezentanti odjíždějí s reprezentací ČR již na konci října na MS WTKA 2019 do Itálie. Dosažené výsledky na proběhlém MČR jsou tak skvělým příslibem i do Itálie,“ uzavřel Jansa.