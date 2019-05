Dvě zlaté medaile za kata i kumite získal ve své kategorii i David Vyhnálek. Pokud závodník obsadí v obou disciplínách pódiová umístění, může získat i pohár v kombinaci. Toto se povedlo nejen výše uvedeným karatistům, ale i Ladě Skalské, Kristýně Sekerové, Dominiku Vitáskovi, Šárce Koritinové a Ladislavu Froňkovi.

„Kata tým jsme měli téměř ve všech kategoriích a dařilo se. Nějakou tu „placku“ nakonec měli téměř všichni naši karatisté, což je vynikající, protože motivace do budoucna je více než potřeba, okomentoval výsledky domácích borců trenér Josef Patík.

Jeden smolný okamžik však tento krajský přebor měl, tedy nakonec dva. Jan Matěj Pospíšil a Dominik Vitásek si týden před konáním Mistrovství Evropy v Kadani zlomili palec u nohy a jejich účast a celá příprava vyšla naprázdno. „

Od roku 2007 pořádáme pravidelně krajský přebor týden před ME a ještě se nám to nestalo. Bohužel se tedy ME naši nadějní karatisté zúčastní jen jako diváci. Je to pro nás ponaučení, již nikdy nebudeme pořádat krajský přebor před konáním ME,“ smutnil Patík.

Výsledky:

Mini žákyně: Skalská Lada 2. místo v kumite, 2. místo v kata

Doležalová Tereza 1. místo v kumite, 3. místo v kata

Mladší žákyně: Sekerová Kristýna 2. místo v kumite, 1. místo v kata

Mašková Zuzana 3. místo v kumite, 6. místo v kata

Mladší žáci: Vitásek Dominik 2. místo v kumite, 1. místo v kata

Pospíšil Jan Matěj 1. místo v kumite, 3. místo v kata

Nguyen Vien Tiep 4. místo v kumite, 7. místo v kata

Starší žákyně:Koritinová Šárka 2. místo v kumite, 1. místo v kata

Doležalová Anna 1. místo v kumite, 7. místo v kata

Ondrejková Laura 4. místo v kumite, 4. místo v kata

Miškovská Aneta 5. místo v kumite, 5. místo v kata

Starší žáci: Vyhnálek David 1. místo v kumite, 1. místo v kata

Málek Michal 2. místo v kumite, 2. místo v kata

Svoboda Alexander 3. místo v kumite, 5. místo v kata

Mladší dorostenky: Humlová Monika 2. místo v kumite, 4. místo v kata

Mladší dorostenci:Vávra Pavel 1. místo v kumite, 5. místo v kata

Starší dorostenky: Tesařová Kristýna 2. místo v kumite, 1. místo v kata

Dlouhá Beata 3. místo v kumite, 3. místo v kata

Starší dorostenci:Froněk Ladislav 1. místo v kumite, 1. místo v kata

Kovářik Matěj 2. místo v kumite, 2. místo v kata

Juniorky: Tesařová Kristýna 1. místo v kumite, 1. místo v kata

Dlouhá Beata 3. místo v kumite, 3. místo v kata

Junioři: Froněk Tomáš 1. místo v kumite, 1. místo v kata

Froněk Ladislav 2. místo v kumite, 2. místo v kata

Kalkuš Matěj 3. místo v kumite, 3. místo v kata

Kovářik Matěj 4. místo v kumite, 4. místo v kata

Senioři:Froněk Tomáš 1. místo v kumite, 1. místo v kata

Kalkuš Matěj 2. místo v kumite, 2. místo v kata

Kata týmy: Mladší žákyně - 2. místo (Lada Skalská, Kristýna Sekerová, Zuzana Mašková)

Mladší žáci - 1. místo (Vien Tiep Nguyen, Dominik Vitásek, Jan Matěj Pospíšil)

Starší žákyně - 1. místo (Laura Ondrejková, Aneta Miškovská, Anna Doležalová)

Starší žáci - 1. místo (David Vyhnálek, Michal Málek, Alexander Svoboda)

Starší dorostenky - 1. místo (Kristýna Tesařová, Beata Dlouhá, Monika Humlová)

Starší dorostenci - 1. místo (Ladislav Froněk, Matěj Kovářík, Pavel Vávra)

Juniorky - 1. místo (Kristýna Tesařová, Beata Dlouhá, Monika Humlová)

Junioři - 1. místo (Tomáš Froněk, Ladislav Froněk, Matěj Kalkuš)

Senioři - 1. místo (Tomáš Froněk, Ladislav Froněk, Matěj Kalkuš)