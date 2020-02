„Z Národního poháru jsme si přivezli dvě individuální a jedno týmové ocenění,“ řekl po návratu trenér Josef Patík. Nejúspěšnějším závodníkem výpravy byl David Vyhnálek, který KATA vyhrál. „Po vyřazovacích kolech postoupil do semifinále a následně do finále, ale až ze třetího místa. Ve finále už však exceloval a všechny porazil,“ popsal cestu ke zlatu dorostence Vyhnálka trenér. V KUMITE se Davidovi tolik nedařilo a skončil šestý. „To je dobré umístění, David totiž nastupuje proti klukům o hlavu větším,“ dodal Patík.

Vědět o sobě dala také vynikající karatistka Kristýna Tesařová, která v KATA získala stříbrnou medaili. Ta má v současné době skvělou formu. Před týdnem se jí totiž podařilo získat černý pásek a druhé místo mezi ženami.

Třetí medaili vybojoval KATA tým mladších dorostenek ve složení Monika Humlová, Laura Ondrejková a Anna Doležalová. vedle zisku medailí získávají závodníci také body, které jsou důležité k nominaci na Mistrovství ČR. Boduje se umístění do osmého místa. To se povedlo Lauře Ondrejkové v KUMITE, kde skončila sedmá. Také Kristýna Tesařová si připsala další body a to za šesté místo v KUMITE.

„V letošní sezóně bohužel nemůžeme vytvořit tým žáků pro Českou národní ligu karate JKA, protože jsme půjčili Šárku Koritinovou a Annu Doležalovou do Jirkova, kde holky svými výhrami pomohly k průběžnému třetímu místu,“ doplnil Patík.