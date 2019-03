Kadaň – V Praze se konal Národní pohár JKA žáků a juniorů, na který v odpoledních hodinách navázalo první kolo České národní ligy dorostenců. Karatistům Kadaně a Klášterce se na akci dařilo se střídavými úspěchy.

Na snímku je minižákyně Lada Skalská, která si v Praze vybojovala 1. místo v kumite. | Foto: KK Kadaň a Klášterec

V NP se na druhém místě v KATA umístila Kristýna Tesařová, ale souboje v kumite jí moc nevycházely a obsadila až čtvrté místo. Super vstup do závodní kariéry měla naše nejmladší účastnice Lada Skalská. V KUMITE zvítězila a v KATA obsadila druhé místo. Tím získala i pohár za kombinaci. Další, a to týmová, medailová umístění, získaly v kategorii starší žákyně Šárka Koritinová, Barbora Křížová a Kristýna Sekerová v KATA , když skončili na třetím místě. V kategorii juniorů skončil Matěj Kalkuš, Matěj Kovářík a Vladislav Kroutil v KATA také na třetím místě. První body do závodní sezony 2019 získali Jan Matěj Pospíšil, David Vyhnálek, Šárka Koritinová a Matěj Kalkuš. „Dosažené výsledky jsou velmi dobré, protože někteří bojovali poprvé v nových kategoriích,“ řekl trenér Josef Patík.