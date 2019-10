První zlatou medaili získala Kristýna Tesařová v kata. Ve finále předvedla tak vynikající výkon, že druhou v pořadí porazila o celý bod, což je v této disciplíně obrovský rozdíl. V kumite už se jí tak nedařilo, když obsadila osmé místo.

Další zlato získal David Vyhnálek, který v obrovské konkurenci neudělal jedinou chybu a v kata neměl konkurenci. Neztratil se ani v druhé disciplíně, a to v kumite. „Přesto, že David patří mezi nejmenší závodníky, pral se jako o život a skončil šestý,“ uvedl Patík.

Jako třetí získal zlatou medaili, tentokrát v kumite, Jan Matěj Pospíšil. „Byla to pro něj satisfakce za to, že se těsně před ME právě v kumite zranil a nemohl se tudíž zúčastnit. Jeho radost byla opravdu nakažlivá a brzy ji sdílel celý klub,“ pochválil svého borce trenér Patík.

Medailovou sbírku, pak ještě zkompletovaly kata týmy. V kategorii starší žákyně vybojovaly druhé místo Šárka Koritinová, Barbora Křížová a Kristýna Sekerová. Starší žáci David Vyhnálek, Jan Matěj Pospíšil a Dominik Vitásek získali třetí místo a junioři Matěj Kalkuš, Matěj Kovářík, Vladislav Kroutil byli taktéž bronzoví.