V úterý 10. března dopoledne vydala vláda České republiky zákaz všech sportovních, kulturních, náboženských a uměleckých akcí s účastí nad sto osob. Jak se toto opatření dotkne sportovních klubů na Chomutovsku? Ohrožené ale nejsou jen profesionální soutěže, návštěva sto diváků, vezmeme-li navíc v potaz i aktéry utkání, může být překročena i v krajských fotbalových soutěžích či dalších sportech.

V ohrožení jsou i krajské fotbalové soutěže. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Dalším příkladem z mnoha je florbalové derby ve čtvrtfinále I. ligy mezi Ústím nad Labem a Chomutovem. "Upřímně je mi líto chomutovských fanoušků, protože zápasy v Ústí měly parádní kulisu," řekl marketingový manažer Florbal Ústí Jiří Horák s tím, že i zde se čeká na vyjádření vyšších institucí. Ústecký celek plánoval do Chomutova vypravit výjezd fanoušků, to pochopitelně padá. "Pokud bychom hráli doma rozhodující páté utkání, zvažujeme, že bychom se do té kvóty vměstnali a vpustili do haly pouze část fanoušků.

Jsem pro, aby to bylo férové a nějaké lístky se vyhradili také pro hosty," dodal s tím, že zatím ale klub všechno teprve řeší.