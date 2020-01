K vidění bude zápas KK Chomutov – TJ Sokol Plzeň. Utkání začíná v herně kina Svět ve 13 hodin. „Budeme rádi, když nás přijdou podpořit diváci. Herna je sice malá, ale pár diváků se sem vejde. K vidění bude opravdu dobrá hra. Kulečník není jen hospodská zábava, ale také zajímavý sport,“ zve k utkání diváky předseda klubu Zbyněk Král.

Karambol klub Chomutov zatím odehrál v extralize šest utkání a stále čeká na první výhru. „My jsme se do extraligy dostali z Národní ligy. Tu jsme sice nevyhráli, ale protože vítězný tým nechtěl postoupit, tak jsme se do soutěže dostali místo něj,“ řekl ke startu Chomutova v extralize hráč Tibor Svetko. O kulečník není zrovna velký zájem. Klub se potýká s nedostatkem nových perspektivních hráčů. Rádi by tu uvítali nové mladé tváře. „Máme také problém s tím, získat nějaké peníze. Město nám žádost o příspěvek už několikrát zamítlo s tím, že nemáme mládež. Financujeme si tedy vše sami,“ dodal předseda klubu.



Tabulka MS TD Extraliga - ELC Čechy



1 ELC TD Trmice 10

2 ELC TD Sokol Plzeň 10

3 ELC TD Náchod 8

4 ELC TD Trutnov 8

5 ELC TD Žižkov 4

6 ELC TD Petřín Plzeň 4

7 ELC TD Chomutov 0