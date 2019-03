Studánka Pardubice – BK Levharti Chomutov 36:75 (5:26, 19:40, 27:59)

Sestava Chomutova: Zdeňková 19, Kadlecová 16, Bachmanová 11, Ceralová 9, Jorová 6, Mešková 6, Riegertová 2, E. Staňková 2, J. Staňková 2, Najmanová.

Chomutovské kadetky si na hřišti poslední Studánky počínaly jako doma. Markantní to bylo především v první čtvrtině, kdy po dvouminutovém vzájemném oťukávání spustily osmiminutovou kanonádu a brzy vedly o 20 bodů. Podobný odstup si udržovaly do začátku třetí čtvrtiny a ve zbývajícím čase svůj náskok ještě navýšily. „Zápas jsme zvládli suprově. Od začátku do konce jsme dominovali a plnili, co jsme si řekli. Doufám, že si to přeneseme do dalších utkání,“ zdůraznil trenér Tomáš Eisner.

BK Levharti Chomutov – Sparta Praha 56:65 (13:3, 23:26, 39:45)

Sestava Chomutova: Ceralová 13, Jorová 9, Zdeňková 9, Kadlecová 8, Bachmanová 6, J. Staňková 6, Mešková 4, Najmanová 1, E. Staňková.

S energií z vydařeného utkání v Pardubicích vstoupily chomutovské kadetky i do sobotního měření sil s lépe postavenou Spartou. Úvod zvládly náramně, za osm minut nedovolily hostům skórovat a první čtvrtinu vyhrály 13:3. Už v tu chvíli se ale začaly střelecky trápit, a když se naopak Sparta po několika koších vzchopila, začalo to s nimi přes veškerou snahu jít z kopce. „Začátek jsme měli výborný, dařilo se nám i v obraně a osm minut jsme soupeřky dokázali ubránit na nule. Potom jsme se ale začali dopouštět ztrát a soupeř se dostal do hry. Druhý poločas jsme odmakali, ale i když jsme se přiblížili na dva body, nedokázali jsme následně dát jednoduché koše a soupeř nás potrestal sedmi body a tím utkání zlomil ve svůj prospěch. Měli jsme o dvacet střel víc než Sparta, ale dneska to nebyl náš střelecký den,“ konstatoval trenér Tomáš Eisner.

BK Levharti Chomutov – HB Basket Praha 71:49 (15:16, 26:26, 48:36)

Sestava Chomutova: Zdeňková 20, Kadlecová 18, Ceralová 16, Jorová 8, Bachmanová 4, Najmanová 2, Riegertová 2, Mešková 1, J. Staňková, E. Staňková.

Pro oba celky to byl třetí zápas ve třech dnech, a tak se čekalo, jak se s tím vyrovnají. V prvním poločase se soupeři střídali ve vedení, které nebylo vyšší než tři body. Sedmibodový trhák Levhartic z úvodu druhé půle ještě HB Basket zachytil, ale domácí basketbalistky vzápětí znovu odskočily, tentokrát už na rozdíl čtrnácti bodů. Svůj náskok pak v závěrečných minutách ještě navýšily a soupeře z horní poloviny tabulky s přehledem porazily. „Sehrát tři utkání ve třech dnech je fyzicky náročné, takže to bylo o vůli a o tom, kdo udělá méně chyb. První poločas byl z naší strany dobrý, ale prohrávali jsme na doskoku. O přestávce jsme si to vysvětlili a ve druhé půli se náš doskok výrazně zlepšil, čímž v utkání nastal rozhodující zlom,“ odhalil důležitý aspekt vítězství trenér Tomáš Eisner.