Nedávno kadaňští futsalisté ovládli rozdílem branky severočeské derby s nedalekým Chomutov a v pondělí večer ovládli další derby a opět rozdílem jediného gólu, když si před téměř pěti stovkami fanoušků poradili 2:1 s celkem ústeckého Rapidu.

Šťastný střelec David Filinger. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Hrdina zápasu? Zkušený veterán David Filinger, který střetnutí rozsekl v samém závěru při power play, kdy tečovanou ranou dával rozhodující branku. "Potřebovali jsme strašně moc vyhrát, bylo to vyrovnané utkání, jak jsme všichni viděli. Moje rozhodující branka? Padlo mi to tam se štěstím za to jsem samozřejmě velice rád, protože máme tři důležité body. Měli jsme větší šance než Ústí a myslím si, že jsme měli o poločase vést tři nula a bylo by po zápase. Ale Ústí má kvalitní tým s kvalitními nadějemi pro budoucnost futsalu,“ vysekl po zápase Filinger soupeři poklonu.

Zdroj: Deník/Václav Veverka

"Duel to byl velice vyrovnaný, první půli jsme sice prohráli o branku, ale měli jsme tam tři, čtyři naprosté loženky a mohli jsme klidně i vést. Po přestávce jsme zaslouženě vyrovnali. Očekávali jsme to, že Kadaň půjde do power play a bude chtít vyhrát. Čtyři a půl minuty jsme to vydrželi, ale na konci už nám ubývaly síly a oni to tam dotlačili tečovanou střelou,“ viděl ústecký Jiří Novotný.

