Povedený víkend za sebou mají druholigoví futsaloví zástupci Ústeckého kraje, naopak těm v nejvyšší soutěži se nevedlo. Ústeckou a kadaňskou dvojici doplnil chomutovský Baník. Teprve druhé druholigové výhry se dočkal nováček soutěže Tiradores Ústí nad Labem, který v dramatickém boji zdolal Bocu Chotěboř 4:3 a i díky zaváhání svých konkurentů se vydrápal ze sestupových vod.

Druholigový celek Betisu Kadaň. | Foto: Facebook FC BETIS KADAŇ

„Dnes je to výhra, kterou jsme už potřebovali. Asi to nebylo úplně oku lahodící, možná jsme nebyli ani lepším týmem, ale konečně se nám to trochu vrátilo z minulých zápasů. V nich jsme brali nulu za vcelku dobré výkony, ale říkali jsme, že bychom radši tři body za ošklivou výhru. Rozhodně nechci být v hodnocení negativní, ale to se nám dneska konečně povedlo,“ uvedl za vítězný celek Daniel Brzák, jenž v klubu momentálně zaskakuje na pozici trenéra.

Naopak druhou vysokou domácí porážku, ovšem s dalším kvalitním soupeřem, zaznamenal v nejvyšší soutěži ústecký Rapid, který nestačil na Slavii v poměru 2:9. „Mrzí mě, že po herně povedeném prvním poločase se nám nepodařilo proměňovat brankové příležitosti. Slavia odskočila na dva góly, na které jsme reagovali až ve druhém dějství. Bohužel po snížení na 1:2 jsme začali více riskovat, soupeř nás potrestal v rozmezí čtyř minut třemi góly. Na to jsme již nedokázali odpovědět,“ litoval domácí kouč Martin Dlouhý.

NEVÍDANÝ OKAMŽIK

Druhý skalp pražské Sparty, která se letos potácí až u dna 2. Futsal ligy, si připsal Betis Kadaň, který v kuriózním mači přestřílel svého soka 13:5. Problémy zmítaní Pražané přijeli bez střídání, po zranění kapitána Martina Hory museli dohrávat ve třech. Zde se sluší vyzdvihnout sportovní gesto domácích, kteří dobrovolně srovnali počet hráčů na hřišti.

„Od samého úvodu se očekávalo, že získáme tři body,“ popisoval nelehkou úlohu kadaňský trenér Marian Gorol. Ten se vyjádřil i k netradičnímu tahu, v němž odmítl dlouhou přesilovou hru. „Sparta i přes zranění svého kapitána chtěla utkání odehrát, proto jsme udělali krok fair play a postavili také tři hráče do pole. Hru tři na tři jsme zvládli skvěle a připsali si vysokou výhru.“

Naopak nevedlo se prvoligovému International futsal club Kadaň, který doma padl s Helasem Brno 2:5. „Mrzí nás to. Prohráli jsme si to sami, bylo to o prvním gólu, který jsme ale bohužel nedali my. Udělali jsme dvě chyby, po nichž jsme dvakrát inkasovali, a pak už to bylo těžké,“ líčil po zápase domácí mladík Matěj Maur. „V první půli jsme byli jasně lepší, jenže jsme to nedokázali vyjádřit gólově. Buď nás vychytal golman, nebo jsme to špatně řešili. Nevím, co se stalo ve druhém poločase, ale úplně jsme přestali běhat, hráli jsme na deset doteků, navíc uděláme pro mě naprosto nepochopitelné chyby, kterými pošleme soupeře do vedení,“ kroutil hlavou pro změnu nejzkušenější muž kadaňské sestavy Michal Salák.

„Příčina porážky je v zakončení, třetí zápas po sobě jsme nedali gól ze hry. Zlepšili jsme obrannou fázi, musíme zapracovat i na té útočné. Dnes to bylo spíš o individuálních chybách a koncovce,“ dodal. Na domácí půdě kapituloval i nováček z chomutovského Baníku, který podlehl favoritovi z Plzně 0:5.