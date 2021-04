„Já jsem basketbalem postižená, hraji ho od osmi let, takže si úplně neumím představit, že bych ho odřízla. Takže sleduji basketbal pořád,“ směje se na klubovém webu Satoranská, kterou brzy čekají mateřské povinnosti. Už se na novou roli chystá.

„Musím přiznat, že jsem k Vánocům dostala nějakou speciální knížku, ale otevřela sem jí asi jenom jednou. Spíš jsem v kontaktu s kamarádkami, jenž už těhotné byly nebo jsou,“ vypráví Satoranská, která v civilu pracuje jako učitelka. „Ve škole ještě pořád jsem, ale už brzy odcházím na mateřskou. Nicméně protože učím jen tělocvik, tak se mne úplně ani netýkala online výuka,“ říká basketbalistka, sestřenice slavného Tomáše Satoranského, který hraje věhlasnou NBA.

Sama Satoranská by se jednou ráda k basketbalovému míči vrátila. Basket má v krvi. Jsme s Tomášem (trenérem Eisnerem) domluveni, že mi dá šanci se vrátit do ŽBL, až se budu cítit, ale to bychom ještě přebíhali dobu,“ dodala Monika Satoranská.