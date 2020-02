Baník Chomutov nejprve nastoupil k semifinálovému utkání s Vysokým Mýtem. Domácí hráči zvládli utkání s přehledem. V prvním poločase se ještě nerozhodlo. Mýto šlo brzy do vedení. Už v šesté minutě skóroval Vojtíšek. O vyrovnání s epostaral v 11. minutě Dolechek a zápas otočil v 11. minutě Novák. Do kabin se šlo za stavu 2:1 pro Baník.

Ve druhém poločase už ale Baník zápas ovládl. Ve 28. minutě si dal vlastní gól Kabrhel a po pěti minutách se trefil podruhé Dolechek. Pak se sice Kabrhel trefil do spráné branky a snížil, ale vzápětí završil Dolechek hattrick. Skóre utkání uzavřel ve 40. minutě Vlach. Baník si tak zajistil účast ve finále a čekal, kdo bude jeho soupeřem.

1.FC Nejzbach Vysoké Mýto – FC Baník Chomutov 2:6 (1:2)

Branky: 6. Vojtíšek, 37. Kabrhel – 11. Dolechek, 15. Novák (Vlach), 28. Kabrhel (vla.), 33. Dolechek (Janda), 38. Dolechek, 40. Vlach (Dolechek).

Ve druhém semifinále proti sobě nastoupily týmy FTZS Liberec a Rapidu Ústí nad Labem. Druhé semifinále přesvědčivě vyhrál Liberec a stal se druhým finalistou.

FTZS Liberec – Rapid Ústí n. L. 6:0 (3:0)

Branky: 3. Knobloch, 9. Knobloch (Janouš), 20. Janouš (Knobloch), 22. Křeš, 26. Kašpar (Janouš), 35. Ježek (Vik).

V souboji o třetí místo bylo štastnější Vysoké Mýto, které porazilo Rapid Ústí rozdílem jediné branky.

1.FC Nejzbach Vysoké Mýto – Rapid Ústí n. L. 3:2 (3:2).

Finále

Opravdovým vyvrcholením turnaje byl souboj Chomutova s Libercem. Hosté šli záhy do vedení, když se trefil Janouš. Ve 12. minutě přidal druhý gól hostů Ježek a těsně před odchodem do šaten skóroval Ježek podruhé. Tříbrankové vedení přineslo do hry Liberce klid, ale Baník se s tímto stavem nehodlal smířit. Ve 24. minutě se prosadil Vlach a za další čtyři minuty dal kontaktní gól z penalty Dolechek.

Liberečtí byli zaskočení a Baník byl blízko vyrovnání. Jenže z rychlého protiútoku se hostům podařilo opět odskočit o dva góly. Střelcem čtvrté branky hostů byl Knobloch. Baník poté otevřel hru a začal hrát vabank bez brankáře. Hned z následujícího útoku dostal Baník pátou branku ale nevzdával se. Po chvíli zaznamenal šestou trefu hostů Křeš. I za tohoto stavu domácí bojovali a ve 36. minutě se prosadil Dolechek a vzápětí dal svůj třetí finálový gól. To ale bylo ze strany Baníku všechno. Hosté se v závěru snadno dostávali do otevřené domácí obrany a dali další tři góly. Skóroval Vik, Kašpar a Zounek.

FC Baník Chomutov – FTZS Liberec 4:9 (0:3)

Branky: 24. Vlach (Gedeon), 28. Dolechek (pen.), 36. Dolechek (Vlach), 38. Dolechek (Vlach) – 4. Janouš, 12. Ježek (Janouš), 20. Ježek (Zounek), 29. Knobloch (Vik), 33. Knobloch, 33. Křeš (Stibor), 38. Vik, 39. Kašpar (Knobloch), 40. Zounek.

Řekli po utkání:



Trenér vítězného týmu Aleš Benek:

"Jsem moc rád, že se to klukům povedlo dotáhnout. Celou sezonu jsme podávali skvělé výkony. Naše hra byla založená na týmovosti a poctivých výkonech a k tomu se klukům dařilo předvádět i svou kvalitu. Jsem maximálně spokojen."



Prezident Baníku Chomutov Jan Bryč:

"Do finále jsme vstupovali s tím, že bychom mohli uspět. Jak se ale ukázalo, soupeř byl lepší. Myslím si, že zaslouženě bereme druhé místo a jsme s ním spokojení."