Do bojů vstoupilo celkem 22 domácích judistů. V turnaji se jim docela dařilo. Dokázali získat čtyři první místa, pět druhých, sedm třetích a šest čtvrtých. Mezi nimi bylo také několik dívek. Součástí turnaje bylo také vyhlášení a ocenění nejúspěšnějších závodníků a závodnic v mládežnických kategoriích v letošní sezóně. Také tady měli domácí borci hned několikeré zastoupení.

„V současné době si nemůžeme stěžovat na nezájem dětí. Jen se jim moc nechce jezdit na turnaje. Je to škoda, protože se jim snažíme zajistit dobré podmínky,“ okomentoval situaci v chomutovském oddíle hlavní trenér Bohuslav Stareček. To už jsme společně sledovali první boje na tatami. „Myslím si, že dnes určitě uspějeme. Například je tady Bára Krůčková, která by se měla dostat mezi nejlepší, nebo Daniel Zajden. Věří, že do finálových bojů postoupí minimálně čtyři naši,“ odhadoval domácí naděje Stareček.

Kategorie takzvaných mláďat se dělí podle věku. V mladší kategorii U9 startují závodníci ročníku 2011 a 2012 a v kategorii U11 pak ročníky 2009 a 2010. Souboje probíhaly na pěti místech najednou. Okolo každého souboje bylo hodně rušno a Vánoční turnaj tak měl skvělou atmosféru . Bylo opravdu na co se dívat. Jak se nakonec ukázalo, domácím se dařilo lépe, než si mysleli.

Umístění judistů TJ VTŽ Chomutov:



1. místo: Molnár Pavel, Molnár Petr, Marek Tadeáš, Fiala Alex

2. místo: Deme Matyáš, Janči Roman, Šulcová Gabriela, Šrůtek Petr, Kaleta René

3. místo: Machulka Marek, Opálka Jan, Zoubková Adriana, Šesták Marek, Kroupa Matěj, Martiniková Tereza, Kručková Barbora

4. místo: Knauer Štěpán, Frelich Jan, Fibír Dominik, Franěk Matěj, Mňahončák Adam, Zajden Daniel



Nejúspěšnější závodníci mládežnických kategorií sezóny z Chomutova:

U9 – Deme Matyáš – Zoubková Adriana

U11 – Franěk Matěj – Kručková Barbora

U13 – Beneš Josef – Kikalová Jiřina

U15 – Pavlíček Přemysl

U18 – Novotný Jakub