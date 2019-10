Spousta Ústečanů příběh Lucie Eckertové zná. Mladá žena, která kdysi sama aktivně sportovala, jíž ale vyříznutí obyčejné pihy v červnu 2015 změnilo život. Maligní melanom, zněla zpráva z histologie. Ačkoliv léčba vypadala dobře, Lucie musela v roce 2018 absolvovat operace, dlouhých šestnáct měsíců pak trvala další léčba. A právě během ní se jí rozhodl podpořit její otec, šéftrenér Ústecké akademie plaveckých sportů Roman Eckert, který si vytyčil cíl zdolat 21 097,5 metru, tedy Ústecký půlmaraton 2019.

JÁ TI TU MEDAILI VYDŘU, LUCÍ

„Rozhodl jsem se vyhrát ten boj s tebou a tu mrchu navždy odstřelit,“ pověsil si Eckert v červnu 2018 na svůj profil na Facebooku. „Čeká Tě roční léčba, asi ještě operace a já se zatím budu připravovat na svůj dávný cíl a to je ústecký půlmaraton 2019. Tu medaili Ti dám na krk a to až budeš opět v plný síle, protože tahle zlá nemoc nemá u Tebe žádnou šanci zvítězit,“ pokračoval příspěvek.

Během šestnáctiměsíční léčby své dcery se pustil do díla. „Přípravu jsem začal na Silvestra, trvala tedy nějakých devět měsíců,“ líčil Eckert, který uběhnuté trasy pravidelně zaznamenával na svém profilu. Ať pršelo, mrzlo, pálilo sluníčko, v letních měsících kolikrát třeba už v pět ráno, než nahnal do bazénu své svěřence na ranní trénink.



„Některé tréninky byly hodně náročné, jiné méně. Od března do června se běhalo asi nejlépe, pak přišla velká vedra a bylo to opravdu peklo,“ svěřil se. „Na Miladě to bylo taky drsné, protože tam byl většinou štěrk a zničil jsem si boty,“ podotkl s úsměvem.

BĚŽÍME PRO LUCKU

A pak přišlo 21. září 2019 a den závodu. Eckertovi nešlo přehlédnout, zářila na nich totiž oranžová trička s nápisem Běžíme pro Lucku. A nejen na nich, podél trati povzbuzovalo běžce, svádějícího vlastní symbolický boj, několik desítek stejně oblečených diváků.

„Od osmnáctého kilometru to bylo maso. Braly mě křeče do nohou, měl jsem ale doprovod, který byl skvělý. Moc mi pomohli,“ vyznal se Eckert po závodě, který nakonec úspěšně dokončil. „Byl to boj, ale ty lidi, co nás s Luckou podporují, to je neskutečná síla,“ dodal.

ZDRAVÍ JE TO NEJCENNĚJŠÍ

„Přeji všem, co se připravují na letošní ústecký půlmaraton, pohodové kilometry v přípravě a hlavně ve zdraví. Věřte, že zdraví je to nejcennější, co máme, a zbytek jsou jen obyčejné malichernosti, které řešíme zbytečně každý den,“ stálo u dalšího z Eckertových postů. Paradoxně právě to vítěze prvního ze dvou bojů rodiny Eckertů po závodě lehce zradilo, vysílenému závodníkovi tak museli zdravotníci píchnout infuzi. „Po třicetiminutové dobrotě do žíly už jsem byl opět oukej,“ ohlásil nezlomný bojovník.

Stejnou sílu bude nyní potřebovat i Lucie, jíž se rakovina vrátila. Na léčbu, která stojí na rok dva a půl milionu korun, byla vyhlášena sbírka na transparentním účtu 2201685789/2010. Už nyní se vybralo více než 1,8 milionu. Nejen Roman Eckert teď doufá, že vítězství v mnohem důležitějším boji oslaví i jeho dcera. Zdraví je totiž to nejcennější.