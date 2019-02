Dobroměřice – Dlouho se Ervěnice v 9. kole I.A třídy i se zdecimovanou sestavou v Dobroměřicích držely, dostaly se dokonce do vedení, ale ve druhém poločase už na svého soupeře nestačily a odešly poraženy 2:4.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Ladislav Chlíbek

Ke zraněným ervěnickým hráčům z posledních utkání (Král, Braum, Vacula, Bašek, Macák) se připojil v minulém zápase s Podbořany Trávníček a v Dobroměřicích museli být se svalovými potížemi střídáni Valčík a Čibenka.

Ervěnice tak nastoupily do utkání se čtyřmi dorostenci, kteří měli v nohou již dopolední zápas proti Roudnici. I tak se ale Ervěničtí ujali v utkání vedení. Hned v první minutě po akci Ametiho se dostal do vyložené příležitosti Dvořák a z dorážky Ameti otevřel skóre (0:1). Po úvodní brance dvakrát skvěle zasáhl v bráně mladý Červenka, ale v 15. minutě se domácí útočník dostal po lajně do vápna a Csonka neměl problém s vyrovnáním (1:1). Do vedení poslal domácí o sedm minut Holeček, když z blízka dorazil na 2:1. Do šaten se šlo ale za vyrovnaného stavu, v poslední minutě úvodní části hry obešel Niš u lajny protihráče a po jeho centru Ameti z voleje nedal domácímu brankáři šanci (2:2).

Ve druhém poločase měly Ervěnice ještě několik dobrých akcí, kterým chybělo jen lepší zakončení. V době převahy přišlo však zaváhání Červenky při jednoduchém centru a Holeček v 59. minutě z nulového úhlu dostal k překvapení všech míč do hostující branky (3:2). Od této chvíle domácí již kontrolovali hru a v závěru Pšigrocký upravil na konečný stav 4:2.

SK Ervěnice-Jirkov je se 16 body na čtvrtém místě, Dobroměřice se na svého soupeře bodově dotáhly a jsou páté. V neděli 25. října hrají Ervěnice v Březně.

Dobroměřice – Ervěnice-Jirkov 4:2 (2:2)

Branky: 15. Csonka, 22. Holeček, 59. Holeček, 83. Pšigrocký – 1. Ameti, 45. Ameti. ŽK: 44. Plachý, 48. Kaleja, 53. Lazarik – 7. Proll, 72. Ameti, 90. Mašl. Rozhodčí: Vlašič. Diváci: 100.

SK Ervěnice – Jirkov: Červenka – Šlachta (31. Kořínek) , Čibenka (86. Schwarz), Šotník, Valčík (36. Niš), Proll, Mašl, Banovič, Glas, Dvořák, Ameti.