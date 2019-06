„Zatím máme přihlášené čtyři týmy, ještě je tak možnost pro další družstva,“ hlásí předseda krupského oddílu František Bílek.

tartovné na celodenní podnik činí 1500 korun, o vítězství bude soupeřit minimálně šest mužstev, a to systémem „každý s každým“. Turnaje se můžou zúčastnit i neregistrované týmy a hráči, možnost startu se tak otvírá doslova všem. „Je to vždy takové oddechové, letní, zpravidla se sejdou pohodáři, co si to chtějí užít,“ říká Bílek. Informace lze získat na e-mailu fandabilek@seznam.cz i na telefonním čísle pořadatele 724 482 863.